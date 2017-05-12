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    Игонин: «Похоже, «Зенит» ждет революция, требующая глобальных финансовых затрат»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о выступлении петербуржцев в нынешнем сезоне чемпионата России. Игонин подчеркнул, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не смог поставить игру команде и объединить футболистов.

    «Луческу так и не удалось поставить «Зениту» быструю комбинационную игру. Ссылки на судейские ошибки и некачественные поля неубе­дительны: такие команды, как «Зенит», при грамотном менеджменте и качественной тренерской работе не должны испытывать проблем в чемпионате России.

    Победа «Спартака» в чемпионате закономерна. В этом сезоне Массимо Каррере удалось сделать то, чего так и не смог добиться Мирча Луческу, – объединить коллектив и зажечь футболистов общей идеей. «Спартак» хоть и не показал цельной игры, но был объективно сильнее конкурентов, причем не только в заочном, но и в очном противостоянии – весной «Спартак» обыграл и «Зенит», и ЦСКА.

    Луческу не смог вернуть «Зениту» чемпионский титул, да и серебряные медали под большим вопросом. Впрочем, подвергать румынского специалиста анафеме не стоит – он, как умел, честно делал свою работу. Но, похоже, «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затрат. Увы, петербургский клуб последнее время развивается именно по такому пути», — приводит слова Игонина «Петербургский дневник».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 01:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4024

      raritet 12 мая 2017, 16:05

      Наверное 2017 год так влияет на многих , что уже и обычные с виду футболисты ждут октябрьской футбольной революции и опять же в Питере. То , что нужно убирать некоторых зажратых котов, это и так понятно, но вместо них придут другие котики и со временем разжиреют. Виноват, однозначно ЛИМИТ, как это не банально.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 мая 2017, 15:00

      Просто Зенит заработал себе имя кормушки для не шибко порядочной братвы. Игроки Зенита в том числе

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 мая 2017, 12:12

      Зловещий намёк. В нынешней финансовой ситуации,когда все поджимают когти,кое-кто посмеет в народном кармане пошарить? Типа: Гуляй,братва,мать пенсию получила!

      1
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 12 мая 2017, 11:28

      В Зените всегда были топ-тренеры,но целостность в игре была невесела,особенно на европейской арене. Тащили матчи пару человек,за счёт индивидуальных действий.....таких как Халк....

      -1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 12 мая 2017, 10:01

      Действительно надо уже что то делать!

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 мая 2017, 09:28

      Вали, чего там... У нас "народного достояния" и не на это еще хватит!

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 12 мая 2017, 08:49

      Бездонная бочка..

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 12 мая 2017, 08:04

      сколько можно в них вкладывать то бл....ть????

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 мая 2017, 07:59

      Вот глобальные затраты и привели к тому,что мы сейчас наблюдаем.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 мая 2017, 06:37

      Газ подорожает?

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      Рейтинг: +643

      Symbol > lra 12 мая 2017, 10:59

      Чего ты за фигню несешь? Крым - русская земля! И живут там русские, наши братья. Стоило бы тебе съездить в Крым в 2014м, пообщаться с людьми, возможно мнение бы изменилось. И крымчане не виноваты в том, что один утырок взял и подарил полуостров Украине.

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Symbol 12 мая 2017, 11:52

      Да не стоило и отвечать недоумку этому... )))

      0
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