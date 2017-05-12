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  • Игонин: «Похоже, «Зенит» ждет революция, требующая глобальных финансовых затрат»

Игонин: «Похоже, «Зенит» ждет революция, требующая глобальных финансовых затрат»

12 мая 2017, 01:27
18

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о выступлении петербуржцев в нынешнем сезоне чемпионата России. Игонин подчеркнул, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не смог поставить игру команде и объединить футболистов.

«Луческу так и не удалось поставить «Зениту» быструю комбинационную игру. Ссылки на судейские ошибки и некачественные поля неубе­дительны: такие команды, как «Зенит», при грамотном менеджменте и качественной тренерской работе не должны испытывать проблем в чемпионате России.

Победа «Спартака» в чемпионате закономерна. В этом сезоне Массимо Каррере удалось сделать то, чего так и не смог добиться Мирча Луческу, – объединить коллектив и зажечь футболистов общей идеей. «Спартак» хоть и не показал цельной игры, но был объективно сильнее конкурентов, причем не только в заочном, но и в очном противостоянии – весной «Спартак» обыграл и «Зенит», и ЦСКА.

Луческу не смог вернуть «Зениту» чемпионский титул, да и серебряные медали под большим вопросом. Впрочем, подвергать румынского специалиста анафеме не стоит – он, как умел, честно делал свою работу. Но, похоже, «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затрат. Увы, петербургский клуб последнее время развивается именно по такому пути», — приводит слова Игонина «Петербургский дневник».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Игонин Алексей Луческу Мирча
Комментарии (18)
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Павелий
1494543391
Лучше бы Зенит ждал ФНЛ, хотя бы на один сезон. Ушли бы гонор, ленивые миллионеры и тупые необразованные глоры.
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Дядя Серёжа
1494554133
Октябрь 17-го близок.
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Cipolino
1494555553
Апять эти ванючки аграбят Россию.
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Karpathian
1494558933
Прочитал "Игуаин", вместо "Игонин". Подумал, что всё. Зенит уже и Гонсало из Юве достали где-то...
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Тамхар
1494570537
Вали, чего там... У нас "народного достояния" и не на это еще хватит!
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isa361
1494572483
Действительно надо уже что то делать!
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Mr_Digorec
1494577710
В Зените всегда были топ-тренеры,но целостность в игре была невесела,особенно на европейской арене. Тащили матчи пару человек,за счёт индивидуальных действий.....таких как Халк....
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yorgenbarenz
1494580369
Зловещий намёк. В нынешней финансовой ситуации,когда все поджимают когти,кое-кто посмеет в народном кармане пошарить? Типа: Гуляй,братва,мать пенсию получила!
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APchelov
1494590437
Просто Зенит заработал себе имя кормушки для не шибко порядочной братвы. Игроки Зенита в том числе
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raritet
1494594332
Наверное 2017 год так влияет на многих , что уже и обычные с виду футболисты ждут октябрьской футбольной революции и опять же в Питере. То , что нужно убирать некоторых зажратых котов, это и так понятно, но вместо них придут другие котики и со временем разжиреют. Виноват, однозначно ЛИМИТ, как это не банально.
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