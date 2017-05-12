Игонин: «Похоже, «Зенит» ждет революция, требующая глобальных финансовых затрат»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение о выступлении петербуржцев в нынешнем сезоне чемпионата России. Игонин подчеркнул, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не смог поставить игру команде и объединить футболистов.

«Луческу так и не удалось поставить «Зениту» быструю комбинационную игру. Ссылки на судейские ошибки и некачественные поля неубе­дительны: такие команды, как «Зенит», при грамотном менеджменте и качественной тренерской работе не должны испытывать проблем в чемпионате России.

Победа «Спартака» в чемпионате закономерна. В этом сезоне Массимо Каррере удалось сделать то, чего так и не смог добиться Мирча Луческу, – объединить коллектив и зажечь футболистов общей идеей. «Спартак» хоть и не показал цельной игры, но был объективно сильнее конкурентов, причем не только в заочном, но и в очном противостоянии – весной «Спартак» обыграл и «Зенит», и ЦСКА.

Луческу не смог вернуть «Зениту» чемпионский титул, да и серебряные медали под большим вопросом. Впрочем, подвергать румынского специалиста анафеме не стоит – он, как умел, честно делал свою работу. Но, похоже, «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затрат. Увы, петербургский клуб последнее время развивается именно по такому пути», — приводит слова Игонина «Петербургский дневник».