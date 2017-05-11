Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жиру вышел на второе место в истории АПЛ по количеству голов за сезон после выхода на замену

    «Арсенал» в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:0. Голами отметились Алексис Санчес и Оливье Жиру.

    Для 30-летнего француза мяч стал шестым после выхода на замену в нынешнем сезоне АПЛ. Жиру вышел на второе место по данному показателю с момента основания турнира в 1992 году (учитываются голы в течение одного сезона). Первое место занимает экс-нападающий «Рединга» Адам Ле Фондре, забивший восемь голов «со скамейки» в сезоне-2012/13. Всего на счету Жиру в текущем сезоне 13 голов и шесть голевых передач в 36-ти играх всех турниров.

    По итогам встречи на «Сент-Мерис» лондонский клуб вышел на пятое место.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Санчес повторил голевое достижение Робина ван Перси.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 11 мая 2017, 11:53

      И я думал что на первом месте Оле Гунар Сульшар))) но нет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:10

      Заложник тактики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 11 мая 2017, 08:52

      А Сульшер???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11