Жиру вышел на второе место в истории АПЛ по количеству голов за сезон после выхода на замену

«Арсенал» в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:0. Голами отметились Алексис Санчес и Оливье Жиру.

Для 30-летнего француза мяч стал шестым после выхода на замену в нынешнем сезоне АПЛ. Жиру вышел на второе место по данному показателю с момента основания турнира в 1992 году (учитываются голы в течение одного сезона). Первое место занимает экс-нападающий «Рединга» Адам Ле Фондре, забивший восемь голов «со скамейки» в сезоне-2012/13. Всего на счету Жиру в текущем сезоне 13 голов и шесть голевых передач в 36-ти играх всех турниров.

По итогам встречи на «Сент-Мерис» лондонский клуб вышел на пятое место.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Санчес повторил голевое достижение Робина ван Перси.