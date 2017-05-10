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    Санчес – первый игрок «Арсенала» за пять лет, забивший 20 голов в Премьер-лиге

    «Саутгемптон» принимает «Арсенал» в рамках перенесенной встречи 26-го тура английской Премьер-лиги. На 60-й минуте нападающий гостей Алексис Санчес открыл счет.

    28-летний чилиец стал первым игроком лондонского клуба за пять лет, который забил 20 голов в матчах внутреннего чемпионата. Последним игроком «канониров», который достиг этого показателя, был Робин ван Перси. В сезоне 2011/12 голландец поразил ворота соперников 30 раз, став лучшим бомбардиром чемпионата.

    В нынешнем сезоне Санчес забил 24 гола и отдал 18 результативных передач в 46-ти матчах всех турниров. Это лучшие показатели за 12 лет его профессиональной карьеры. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Баварии».

    Источник: Twitter

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    10.05.2017 23:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 11 мая 2017, 00:06

      Машина))))











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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 10 мая 2017, 23:56

      Да уж на арсенал сейчас жалко смотреть

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