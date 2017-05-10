Участник общественного протеста в Чехии пришел с баннером «Wenger out»

В Чехии состоялись демонстрации против президента Милоша Земана и министра финансов Андрея Бабиша. Один из участников протеста в городе Брно принес плакат «Wenger out«, призывающим главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера к уходу с должности.

Ранее «Бомбардир» писал об аналогичном баннере во время турнира по Dota 2 в Киеве.

Сегодня лондонский клуб сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках перенесенной встречи 26-го тура английской Премьер-лиги. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.