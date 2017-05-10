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    Участник общественного протеста в Чехии пришел с баннером «Wenger out»

    В Чехии состоялись демонстрации против президента Милоша Земана и министра финансов Андрея Бабиша. Один из участников протеста в городе Брно принес плакат «Wenger out«, призывающим главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера к уходу с должности.

    Ранее «Бомбардир» писал об аналогичном баннере во время турнира по Dota 2 в Киеве.

    Сегодня лондонский клуб сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках перенесенной встречи 26-го тура английской Премьер-лиги. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    10.05.2017 21:25
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