Бартра вернулся в общую группу «Боруссии»

Защитник «Боруссии» Марк Бартра приступил к тренировкам в общей группе команды.

Напомним, что футболист был госпитализирован с травмой руки после взрывов, произошедших у автобуса дортмундцев накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Монако».

Сообщается, что врачи «Боруссии» сегодня разрешили испанцу приступить к тренировкам наравне со всеми.

В нынешнем сезоне Бартра забил один гол и сделал четыре результативные передачи в 29 матчах.