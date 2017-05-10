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    Бартра вернулся в общую группу «Боруссии»

    Защитник «Боруссии» Марк Бартра приступил к тренировкам в общей группе команды.

    Напомним, что футболист был госпитализирован с травмой руки после взрывов, произошедших у автобуса дортмундцев накануне первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Монако».

    Сообщается, что врачи «Боруссии» сегодня разрешили испанцу приступить к тренировкам наравне со всеми.

    В нынешнем сезоне Бартра забил один гол и сделал четыре результативные передачи в 29 матчах.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    10.05.2017 16:21
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