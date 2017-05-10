Тухель отказался комментировать конфликт с Ватцке

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался комментировать свой возможный уход из команды по окончании текущего сезона. Ранее появилась информация, что на этом посту немецкого специалиста может заменить главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр.

«Все эти слухи появились после интервью исполнительного директора «Боруссии» Ватцке. Но я не собираюсь их комментировать, так как должен сконцентрироваться на задачах команды в концовке сезона. Впереди у нас два матча в Бундеслиге и финал Кубка Германии. У нас есть цели, которых мы хотим добиться в этих матчах», – рассказал Тухель Fox Sports.

Напомним, что слухи об уходе Тухеля в концовке сезона появились на фоне конфликта с исполнительным директором «Боруссии» Ватцке.