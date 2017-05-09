Маурисио признался, что очень хочет продолжить карьеру в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Маурисио заявил, что очень хотел бы продолжить выступления в России. Также бразилец отметил, что пока не намерен возвращаться в «Палмейрас», цвета которого он защищал с 2007 по 2012 год.

Напомним, что 28-летний игрок, права на которого принадлежат «Лацио», выступает за красно-белых на правах аренды, рассчитанной до лета.

– Что для вас значит титул?

– Это мой первый трофей в Европе, чемпионат России не такой простой, как может показаться. И титул многое значит, тебя начинают больше ценить, открываются новые возможности.

– Вы продолжите карьеру в России?

– Очень хочу, мне нравится страна. У меня контракт с «Лацио» на два с половиной года, так что все зависит от итальянцев, отпустят ли в другой клуб.

– Думаете о возвращении в «Палмейрас»?

– Мне 28 лет, думаю еще года четыре поиграть в Европе. Есть мечты, есть цели. Потом еще смогу выступать на высоком уровне в Бразилии.

– Играть в Лиге чемпионов – особенный опыт?

– Да, сам меняюсь перед такими матчами, даже на тренировках по-другому себя веду. Отдаю 110 процентов на поле. Когда я в первый раз вышел на матч ЛЧ, заплакал, услышав гимн. Это была детская мечта.

В нынешнем сезоне Маурисио принял участие в девяти поединках, отметившись победным голом в игре с «Тереком» (1:0).