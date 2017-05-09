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    Маурисио признался, что очень хочет продолжить карьеру в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Маурисио заявил, что очень хотел бы продолжить выступления в России. Также бразилец отметил, что пока не намерен возвращаться в «Палмейрас», цвета которого он защищал с 2007 по 2012 год.

    Напомним, что 28-летний игрок, права на которого принадлежат «Лацио», выступает за красно-белых на правах аренды, рассчитанной до лета.

    – Что для вас значит титул?

    – Это мой первый трофей в Европе, чемпионат России не такой простой, как может показаться. И титул многое значит, тебя начинают больше ценить, открываются новые возможности.

    – Вы продолжите карьеру в России?

    – Очень хочу, мне нравится страна. У меня контракт с «Лацио» на два с половиной года, так что все зависит от итальянцев, отпустят ли в другой клуб.

    – Думаете о возвращении в «Палмейрас»?

    – Мне 28 лет, думаю еще года четыре поиграть в Европе. Есть мечты, есть цели. Потом еще смогу выступать на высоком уровне в Бразилии.

    – Играть в Лиге чемпионов – особенный опыт?

    – Да, сам меняюсь перед такими матчами, даже на тренировках по-другому себя веду. Отдаю 110 процентов на поле. Когда я в первый раз вышел на матч ЛЧ, заплакал, услышав гимн. Это была детская мечта.

    В нынешнем сезоне Маурисио принял участие в девяти поединках, отметившись победным голом в игре с «Тереком» (1:0).

    Источник: «Советский спорт»

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    09.05.2017 18:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +94

      RON72 10 мая 2017, 15:32

      На Л.Ч.я думаю что оставить надо.он меньше Ещенко ошибается.если его убирать то и почти всю линюю обороны.включая вратаря.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 мая 2017, 22:00

      С обороной не всё радужно. Спасибо Маурисио за самоотдачу, за гол "Тереку", за то, как он, прихрамывая, с травмой выскакивал к бровке, празднуя гол "Спартака", но уровень надо повышать. Если не возьмем никого, то он еще может пригодиться. Но менять нужно больше половины обороны, если мы хотим достойно выступать в ЛЧ.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 мая 2017, 19:44

      Если Лацио ценник не загнет до космоса(а Европа в Россию продает игроков в тридорога) то надо будет выкупать контракт

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      Рейтинг: +281

      nem00700 > алекс88 9 мая 2017, 19:50

      зачем? Его использовали пару раз на позиции Ещенко, которую наверняка летом усилят, а больше он ничем не запомнился. 2-3 игры в центре из 27 туров, ради чего выкупать? Бокетти и Кутепов на скамье есть и они посильнее будут.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 мая 2017, 19:28

      Нужно прибавить в отдаче и остаться.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 18:50

      Думаю надо поиграть в Спартаке,впереди Лига Чемпионов!!!!!!!!!! Удачи тебе Маурисиу

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