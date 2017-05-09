Кьеллини назвал Игуаина одним их трех лучших форвардов планеты

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высоко оценил уровень игры своего одноклубника Гонсало Игуаина. По мнению ветерана туринского клуба, 29-летний аргентинец входит в тройку лучших форвардов в мировом футболе.

«Считаю Игуаина совершенным футболистом. Гонсало входит в тройку лучших «девяток» современного футбола. Не могу точно сказать, какое именно он место занимает в этой тройке, но точно на подиуме», – заявил Кьеллини.

Игуаин в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 24 гола и отдал пять результативных передач.