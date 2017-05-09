Источник: Пепе ведет переговоры с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Пепе может продолжить карьеру во Франции. Как сообщается, бразилец передумал от варианта переезда в Китай и готов принять предложение «ПСЖ». Стороны в ближайшее время могут согласовать условия контракта. Ранее сообщалось, что Пепе отказался продлевать контракт с «Реалом» ради выгодного финансового предложения от «Хэбэй Чайна Форчун».

В текущем сезоне Пепе провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.