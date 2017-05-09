Самедов: «Чемпионство «Спартака» – самый эпичный момент в моей карьере»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал понять, что для него было очень важно выиграть золотые медали РФПЛ в составе красно-белых. Хавбек признался, что нынешний момент – самый эпичный за всю его футбольную карьеру.

«Насколько важно, что я стал чемпионом именно в составе «Спартака»? Очень важно. Сложно передать это словами.

Моя карьера сложилась так, что я вернулся почти в 33 года и стал чемпионом именно здесь. Самый эпичный момент в моей карьере», — сказал Самедов.

Напомним, что Самедов перешел в «Спартак» этой зимой из «Локомотива». Полузащитник провел за красно-белых семь матчей в чемпионате России и забил два гола.