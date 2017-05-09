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  • Самедов: «Чемпионство «Спартака» – самый эпичный момент в моей карьере»

Самедов: «Чемпионство «Спартака» – самый эпичный момент в моей карьере»

9 мая 2017, 01:28
5

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал понять, что для него было очень важно выиграть золотые медали РФПЛ в составе красно-белых. Хавбек признался, что нынешний момент – самый эпичный за всю его футбольную карьеру.

«Насколько важно, что я стал чемпионом именно в составе «Спартака»? Очень важно. Сложно передать это словами.

Моя карьера сложилась так, что я вернулся почти в 33 года и стал чемпионом именно здесь. Самый эпичный момент в моей карьере», — сказал Самедов.

Напомним, что Самедов перешел в «Спартак» этой зимой из «Локомотива». Полузащитник провел за красно-белых семь матчей в чемпионате России и забил два гола.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (5)
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арейская
1494288175
Ну ещё бы не эпичный, кроме титула чемпиона ещё и Кубок России сумел отхватить...
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виктоша
1494299089
Возможно, это рекорд советско-российского футбола : чемпион и обладатель Кубка одновременно, в составе разных команд в ходе одного сезона.
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Mahone
1494302187
Молодец!!!!!!!! С Чемпионским возращением!!!!!!!
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Диктор
1494302575
Саша рад что ты вернулся в родную команду.Удачи в дальнейшем.
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NEON-SM
1494311989
Саша почувствовал что-то вернулся, помог команде выйграть медали. Ну а дзюба тоже почувствовал что надо помочь спартаку и свалил)))))
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