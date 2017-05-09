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    Самедов: «Чемпионство «Спартака» – самый эпичный момент в моей карьере»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал понять, что для него было очень важно выиграть золотые медали РФПЛ в составе красно-белых. Хавбек признался, что нынешний момент – самый эпичный за всю его футбольную карьеру.

    «Насколько важно, что я стал чемпионом именно в составе «Спартака»? Очень важно. Сложно передать это словами.

    Моя карьера сложилась так, что я вернулся почти в 33 года и стал чемпионом именно здесь. Самый эпичный момент в моей карьере», — сказал Самедов.

    Напомним, что Самедов перешел в «Спартак» этой зимой из «Локомотива». Полузащитник провел за красно-белых семь матчей в чемпионате России и забил два гола.

    Источник: Газета.ру

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    09.05.2017 01:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 09:39

      Саша почувствовал что-то вернулся, помог команде выйграть медали. Ну а дзюба тоже почувствовал что надо помочь спартаку и свалил)))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2017, 07:02

      Саша рад что ты вернулся в родную команду.Удачи в дальнейшем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 06:56

      Молодец!!!!!!!! С Чемпионским возращением!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 9 мая 2017, 06:04

      Возможно, это рекорд советско-российского футбола : чемпион и обладатель Кубка одновременно, в составе разных команд в ходе одного сезона.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2017, 03:02

      Ну ещё бы не эпичный, кроме титула чемпиона ещё и Кубок России сумел отхватить...

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