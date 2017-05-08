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    Ковтун пожелал Тихонову выйти с «Енисеем» в РФПЛ

    Экс-защитник «Спартака», а ныне тренер «Динамо» Юрий Ковтун пожелал «Енисею», возглавляемому еще одним бывшим спартаковцем Андреем Тихоновым, выйти в Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

    За три тура до завершения первенства красноярцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ, что дает им право на участие в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РФПЛ. На данный момент таковыми являются «Оренбург» и «Крылья Советов».

    – В один сезон чемпионами стали две ваших команды – «Динамо» и «Спартак». Чудеса?

    – Приятно, что так случилось. Сейчас все силы сосредоточены на «Динамо». Нельзя забывать и «Тосно», который поднялся в Премьер-лигу. Я работал там, оставил частичку сердца.

    – Вы в «Динамо», Парфенов и Бесчастных – в «Тосно». Ждете Тихонова и его «Енисей» в высшей лиге?

    – Намекаете на спартачах в командах? Было бы здорово, если Андрей выйдет в стыки и попадет в РФПЛ. Желаю ему удачи в оставшихся матчах.

    – А если добавить и «Спартак-2» в первую четверку?

    – Почему и нет? Такой расклад был бы неплох и очень интересен. Это в очередной раз доказывает, что спартаковцы сильны не только как игроки, но и как тренеры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 22:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      виктоша 9 мая 2017, 15:09

      Есть еще тренер молодежной сборной Е. Бушманов, тренер нижегородского "Олимпийца" Н. Писарев, который может выйти в ФНЛ из ПФЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 08:58

      Удачи Тихонов!!!!!!!!!! Дай Красноярску премьер лигу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Mahone 9 мая 2017, 09:02

      Сам жду этого события,хочется увидеть лучшие команды страны))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 мая 2017, 07:42

      Спартак-2 в стыки не выйдет, иначе у этой команды должно будет быть совсем другое финансирование. А у Енисея шансы в стыках есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 9 мая 2017, 00:28

      Андрею Валерьевичу все желают только успеха!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 8 мая 2017, 23:53

      Это доказывает, что в России нет ещё пока команды лучше Спартака!

      0
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