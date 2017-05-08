Ковтун пожелал Тихонову выйти с «Енисеем» в РФПЛ

Экс-защитник «Спартака», а ныне тренер «Динамо» Юрий Ковтун пожелал «Енисею», возглавляемому еще одним бывшим спартаковцем Андреем Тихоновым, выйти в Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

За три тура до завершения первенства красноярцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице ФНЛ, что дает им право на участие в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РФПЛ. На данный момент таковыми являются «Оренбург» и «Крылья Советов».

– В один сезон чемпионами стали две ваших команды – «Динамо» и «Спартак». Чудеса?

– Приятно, что так случилось. Сейчас все силы сосредоточены на «Динамо». Нельзя забывать и «Тосно», который поднялся в Премьер-лигу. Я работал там, оставил частичку сердца.

– Вы в «Динамо», Парфенов и Бесчастных – в «Тосно». Ждете Тихонова и его «Енисей» в высшей лиге?

– Намекаете на спартачах в командах? Было бы здорово, если Андрей выйдет в стыки и попадет в РФПЛ. Желаю ему удачи в оставшихся матчах.

– А если добавить и «Спартак-2» в первую четверку?

– Почему и нет? Такой расклад был бы неплох и очень интересен. Это в очередной раз доказывает, что спартаковцы сильны не только как игроки, но и как тренеры.