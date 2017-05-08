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    «Спартак» выплатит полмиллиона бывшему клубу Промеса

    После завоеванного чемпионского титула «Спартак» вынужден будет выплатить «Твенте» бонус в размере 500 тысяч евро, сообщает Voetball International. Связано это с условием контракт полузащитника Квинси Промеса. Голландец перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

    Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 11:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 17:46

      Стоит думаю,заслужил!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 мая 2017, 15:16

      Могу прислать номер счета для перевода денег )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 мая 2017, 13:12

      Вот где за Терек вчера болели

      И не пожалели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 8 мая 2017, 12:52

      Своей игрой он доказал что стоит тех денег, что за него заплатили!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 8 мая 2017, 12:46

      Не надо жалеть эти деньги! Промесс своей игрой и Чемпионством Спартака окупил с лихвой стоимость свою!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 11:53

      неплохо так, но он принёс больше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 11:45

      парень с лихвой отплатил своей игрой стоимость своего трансфера в Спартак!)

      5
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