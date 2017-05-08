«Спартак» выплатит полмиллиона бывшему клубу Промеса

После завоеванного чемпионского титула «Спартак» вынужден будет выплатить «Твенте» бонус в размере 500 тысяч евро, сообщает Voetball International. Связано это с условием контракт полузащитника Квинси Промеса. Голландец перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.