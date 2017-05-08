Никитин недоволен работой бригады Москалева в матче «Уфы» с «Рубином»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин признался в интервью «Молодежной газете», что в команде остались недовольны работой бригады арбитров под управлением Владимира Москалева в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином», который закончился со счетом 1:2. По его словам, сама игра получилась равной.

– Проиграли – значит, где-то не дотерпели, не реализовали моменты, а так в целом была равная игра.

– Осталось ли какое-то недовольство решением главного арбитра?

– По горячим следам – осталось. Возможно, даже не пенальти, который Москалев поставил, а более мелкие моменты, фолы, которых, как нам показалось, не было.

– Почему не получилось сыграть лучше на стандартах?

– Да, это проблема. Разберемся. Я думаю, что не хватило концентрации. Будем работать.

– Сегодня было много желтых карточек – девять – на обе команды. Они по делу?

– Связываю с тем, что судья так поставил – раздавал направо, налево. Из них можно было максимум две или три давать, а он дал девять.