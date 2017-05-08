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    Никитин недоволен работой бригады Москалева в матче «Уфы» с «Рубином»

    Защитник «Уфы» Алексей Никитин признался в интервью «Молодежной газете», что в команде остались недовольны работой бригады арбитров под управлением Владимира Москалева в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином», который закончился со счетом 1:2. По его словам, сама игра получилась равной.

    – Проиграли – значит, где-то не дотерпели, не реализовали моменты, а так в целом была равная игра.

    – Осталось ли какое-то недовольство решением главного арбитра?

    – По горячим следам – осталось. Возможно, даже не пенальти, который Москалев поставил, а более мелкие моменты, фолы, которых, как нам показалось, не было.

    – Почему не получилось сыграть лучше на стандартах?

    – Да, это проблема. Разберемся. Я думаю, что не хватило концентрации. Будем работать.

    – Сегодня было много желтых карточек – девять – на обе команды. Они по делу?

    – Связываю с тем, что судья так поставил – раздавал направо, налево. Из них можно было максимум две или три давать, а он дал девять.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 10:42
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 8 мая 2017, 13:35

      бывает

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