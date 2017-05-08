Ярмоленко было очень жалко футболистов «Александрии» после удаления Симинина

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко остался недоволен работой судейской бригады под управлением Александра Дердо после домашнего матча чемпионата Украины с «Александрией», который закончился со счетом 6:0. Напомним, арбитр на пятой минуте встречи удалил защитника гостей Сергея Симинина.

«Мы знаем, что «Александрия» – хорошая, организованная команда. И она это показала на протяжении всей игры, несмотря на итоговый счет. Подопечные Владимира Шарана плотно оборонялись, поэтому я не могу сказать, что нам было легко в сегодняшней встрече.

Думаю, что удаление Симинина было незаслуженным, ведь как можно и ставить пенальти, и давать красную карточку? Честно говоря, не знаю, чему наших судьей учит Коллина. Мне было очень жалко ребят из «Александрии», поскольку по ним было видно, что у них горят глаза, и они настроены на борьбу. Но судья решил удалить их футболиста в самом начале игры. После этого интрига угасла.

Что касается нас, то приятно отметить, что мы, даже получив солидное преимущество в счете, не остановились и играли до конца встречи. Мы старались не смотреть на табло и просто играть в футбол, поскольку мы уважаем нашего соперника и наших болельщиков», – сказал после матча Ярмоленко.