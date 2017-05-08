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    Куман просматривал нападающего «Малаги» в матче с «Сельтой»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман побывал на матче 36-го тура испанской Примеры между «Малагой» и «Сельтой», который закончился со счетом 3:0. Специалист просматривал форварда «Малаги» Сандро Рамиреса, который забил один из голов в этой встрече.

    Известно, что англичане присматривают за футболистом уже долгое время. В ближайшее трансферное летнее окно они готовы будут сделать свое предложение испанской стороне. Куман в Испании встретился с агентом игрока Хинесом Карвахалем. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Севильи» и «Вильярреала».

    В текущем сезоне Рамирес провел в Примере 28 матчей, забив 14 голов и отдав две результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Marca

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    08.05.2017 06:46
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