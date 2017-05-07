Жирков не считает «Спартак» сильнейшей командой нынешнего сезона

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после завоевания «Спартаком» звания чемпиона России выразил мнение, что московский клуб не является сильнейшим клубом РФПЛ.

«Есть ли расстройство, что сами сделали «Спартак» чемпионом? Конечно, есть. Раз «Спартак» выиграл, значит выиграл. Заслуженно ли? Не знаю. Мне кажется, это не самая сильная команда в сезоне», – сказал Жирков.

Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это