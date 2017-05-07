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    Жирков не считает «Спартак» сильнейшей командой нынешнего сезона

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после завоевания «Спартаком» звания чемпиона России выразил мнение, что московский клуб не является сильнейшим клубом РФПЛ.

    «Есть ли расстройство, что сами сделали «Спартак» чемпионом? Конечно, есть. Раз «Спартак» выиграл, значит выиграл. Заслуженно ли? Не знаю. Мне кажется, это не самая сильная команда в сезоне», – сказал Жирков.

    Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Р-Спорт

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    07.05.2017 22:02
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 мая 2017, 20:47

      Жаба задавила! Вбухано столько денег( причем народных, ведь газпром - народное достояние, а не питерское), а чемпион - народная команда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 мая 2017, 16:12

      Чмошник

      0
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      Рейтинг: +18

      makmaz 8 мая 2017, 09:08

      Походу они с цыганом в одном номере живут.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 8 мая 2017, 07:49

      жена тупая----перешло на Юру

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 07:28

      Это футбольная старость.Разве раньше ты мок позволить себе так демонстративно сделать сальто в штрафной соперника ну а что сейчас то делать когда и тело уже не то ,да и мозги стали барахлить,а главное язык поганый стал.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 8 мая 2017, 06:32

      ...лучше бы промолчал.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 06:17

      По мнению Юры самая сильная команда - Терек!!! Или Анжи !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > батог 8 мая 2017, 11:10

      Правильно, он, видимо, судит по матчу ФК "Анжи" - ФК "Бомжи" 4:0

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 8 мая 2017, 05:41

      Юра не держит удар, старый стал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 8 мая 2017, 05:37

      У жирика походу не мозги а сопли

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 8 мая 2017, 04:55

      У жирка ума как у его жены.

      2
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