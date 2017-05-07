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  • Жирков не считает «Спартак» сильнейшей командой нынешнего сезона

Жирков не считает «Спартак» сильнейшей командой нынешнего сезона

7 мая 2017, 22:02
72

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков после завоевания «Спартаком» звания чемпиона России выразил мнение, что московский клуб не является сильнейшим клубом РФПЛ.

«Есть ли расстройство, что сами сделали «Спартак» чемпионом? Конечно, есть. Раз «Спартак» выиграл, значит выиграл. Заслуженно ли? Не знаю. Мне кажется, это не самая сильная команда в сезоне», – сказал Жирков.

Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жирков Юрий
Комментарии (72)
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Nagay
1494184051
Мне кажется всем пофиг на твои слова!!! Спартак - Чемпион!!!!!!! А вы травку выращивайте на своём огороде за 50 миллиардов!!!!!!!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1494184479
А мне кажется что просто Жиркову уже пора на пенсию вместе с цыганом.
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polt
1494184559
Похоже жена на Юру влияет..., дебелизм начал просматриваться.
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Houston
1494184627
А кто был сильнее??? Спартак во втором круге обыграл и бомжатник и конюшню ( дважды ) Господин жирков знаете что? ОУКБ!!!! Вот что!!!
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kuchipachi
1494185230
Самый сильный клуб этого сезона был конечно Зенит. Правда по нытью.
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Алекc
1494185766
пи-дец! досрочно за три тура и не самая сильная команда!
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kvm
1494186226
жена - тупенькая, муж - гниленький...
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Vara81
1494186403
А мне кажется не тебе судить посредственный игрок !!! Как жена без мозгов , так и муж тупой конь ....
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Павелий
1494186932
Мне кажется, что Жирков далеко не самый умный футболист. Такое ощущение, что вместе с зп в Зените заменяют мозг на газ. А ведь в своё время хотел перейти к нам из тамбовского Спартака.
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Roman Viktorovich
1494187158
Ты тоже Юра не пизди! Если не Спартак,то кто?Зенит?Сука,умудрились Тереку проебать!!Ждешь блять эти игры,каждую неделю,а потом сидишь с кислой мордой и ждешь побыстрее бы свисток финальный, что бы скрылись с глаз
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