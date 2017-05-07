Яковлев: «У «Локомотива» эмоциональный подъем, но они потратили много сил для завоевания Кубка России»

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев рассказал об ожиданиях от встречи 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».

– В Краснодаре команда добыла трудную и заслуженную ничью. Помните, о чем успели подумать, как только прозвучал финальный свисток?

– Да, игра получилась очень тяжелой, но мы и ожидали, что «Краснодар» будет большими силами атаковать. Первые мысли были о том, что мы взяли очень важное очко.

– На что конкретно акцентировал внимание Александр Григорян?

– Абсолютно на все. Мы разобрали игру команды полностью, и поэтому даже в каких-то моментах читалось, как будет действовать соперник. То есть мы имели представление, как «Краснодар» будет играть.

– Сердце не екнуло, когда Юрченко в концовке матча спас команду?

– Давид — сильный вратарь и свой класс он не раз уже доказывал. Всегда есть уверенность в том, что он может вытащить тяжелый мяч. Команда верит в Юрченко, и он нам очень помогает! И то, что мы сыграли вничью, в этом большая заслуга и нашего голкипера.

– То, что железнодорожники перед приездом в Дагестан выиграли трофей — это плюс или же минус?

– Ну, конечно, эмоциональный подъем у железнодорожников есть, но опять же они потратили много сил для завоевания трофея. Поэтому тут нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Главное зависит оттого, как мы подойдем к этой игре. Давно уже «Анжи» не радовал болельщиков на своей домашней арене.

– Кстати, ранее удавалось выигрывать у «Локомотива» будучи игроком «Спартака» и «Крылья Советов»?

– Выигрывал. Конечно, будет приятнее одержать победу с «Анжи».

Встреча на «Анжи Арене» состоится 8-го мая в 17:00 по московскому времени.