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    Яковлев: «У «Локомотива» эмоциональный подъем, но они потратили много сил для завоевания Кубка России»

    Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев рассказал об ожиданиях от встречи 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».

    – В Краснодаре команда добыла трудную и заслуженную ничью. Помните, о чем успели подумать, как только прозвучал финальный свисток?

    – Да, игра получилась очень тяжелой, но мы и ожидали, что «Краснодар» будет большими силами атаковать. Первые мысли были о том, что мы взяли очень важное очко.

    – На что конкретно акцентировал внимание Александр Григорян?

    – Абсолютно на все. Мы разобрали игру команды полностью, и поэтому даже в каких-то моментах читалось, как будет действовать соперник. То есть мы имели представление, как «Краснодар» будет играть.

    – Сердце не екнуло, когда Юрченко в концовке матча спас команду?

    – Давид — сильный вратарь и свой класс он не раз уже доказывал. Всегда есть уверенность в том, что он может вытащить тяжелый мяч. Команда верит в Юрченко, и он нам очень помогает! И то, что мы сыграли вничью, в этом большая заслуга и нашего голкипера.

    – То, что железнодорожники перед приездом в Дагестан выиграли трофей — это плюс или же минус?

    – Ну, конечно, эмоциональный подъем у железнодорожников есть, но опять же они потратили много сил для завоевания трофея. Поэтому тут нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Главное зависит оттого, как мы подойдем к этой игре. Давно уже «Анжи» не радовал болельщиков на своей домашней арене.

    – Кстати, ранее удавалось выигрывать у «Локомотива» будучи игроком «Спартака» и «Крылья Советов»?

    – Выигрывал. Конечно, будет приятнее одержать победу с «Анжи».

    Встреча на «Анжи Арене» состоится 8-го мая в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Анжи»

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    07.05.2017 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 7 мая 2017, 14:51

      Локо пожалейте Анжи дайте нам победу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Михас007 8 мая 2017, 05:56

      Состав будет не основной

      0
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