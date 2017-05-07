Эррера: «Мы защищаем цвета «Манчестер Юнайтед», величайшего клуба Англии. Мы должны драться в каждой игре»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился настроем на матч 36-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Мы знаем, что «Арсенал» – хорошая команда, в которой есть игроки, способные в один момент решить исход матча. Но мы действительно готовы сыграть на победу. Именно в таком ключе мы хотим провести этот матч. Если мы проиграем «Арсеналу», нас ждет очередной финал против «Сельты», очередной финал против «Тоттенхэма». В этом сезоне для нас нет легких встреч, и так будет до его завершения.

Единственный выход – пытаться побеждать в каждой игре. Нельзя выбирать более и менее важные. Важен каждый матч. Мы защищаем цвета «Манчестер Юнайтед», величайшего клуба Англии и одного из самых великих в мире. Никаких поблажек. Мы должны драться в каждой игре», – считает испанец.

Встреча на «Эмирейтс» начнется в 18:00 по московскому времени.