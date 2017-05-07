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    Эррера: «Мы защищаем цвета «Манчестер Юнайтед», величайшего клуба Англии. Мы должны драться в каждой игре»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился настроем на матч 36-го тура АПЛ против «Арсенала».

    «Мы знаем, что «Арсенал» – хорошая команда, в которой есть игроки, способные в один момент решить исход матча. Но мы действительно готовы сыграть на победу. Именно в таком ключе мы хотим провести этот матч. Если мы проиграем «Арсеналу», нас ждет очередной финал против «Сельты», очередной финал против «Тоттенхэма». В этом сезоне для нас нет легких встреч, и так будет до его завершения.

    Единственный выход – пытаться побеждать в каждой игре. Нельзя выбирать более и менее важные. Важен каждый матч. Мы защищаем цвета «Манчестер Юнайтед», величайшего клуба Англии и одного из самых великих в мире. Никаких поблажек. Мы должны драться в каждой игре», – считает испанец.

    Встреча на «Эмирейтс» начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    07.05.2017 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 мая 2017, 15:15

      Молоток. так держать!

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