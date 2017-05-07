Конте признался, что радуется успехам Карреры в «Спартаке»

Просто Итальянцы умны и Непрагматичны! Они прямо говорят что им нужно и как это сделать! Примерф этого футбольного сезона 16-17! Во 1ых - Антонио Конте: Так как Он в Сильнейшем Чемпионате Мира поэтому он первый пример: Чемпион Англии! Лига чемпионов с его участием будет намного интересней в следующем сезоне! И всё будет непредсказуемо в отличии от Лиги Чемпионов этого сезона стыд и позор! Во 2ых - Карло Анчелотти: Чемпион Германии И Такой же опытный спец! Но есть одно но" Конкурентов на титул очень и очень мало! Так же как и в Испании! В 3их - Массимо Каррера: Недавно только был помощником Того же КОНТЕ в Юве* а теперь Главный и сходу Чемпион России! Закончил гегемонию Зенита и ЦСКА! НО и опять же одно Но РПЛ если честно не уровень не одному чемпионату из ТОП-5 Лиг! А он недавно стал Главным и это все равно успех! И в 4ых Клаудио Раньери: Считай бывший Чемпион Англии! Что он сделал с Лестером в прошлом году это феноменально! Но он тоже как хитрый лис воспользовался прошлогодним бардаком в АПЛ у Топ клубов и самых типа еще раз подчёркиваю ТИПА "Лучших Тренеров" типа Моуриньо Гвардиолы и тд! И в 5ых Все они Итальянцы! и Все они Ставят СВОИ Команды на красивый и результативный Футбол! Гении одним СЛОВОМ! Не в обиду никому чисто Сугубо Личное мнение! Но думаю многие Согласятся!
Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что радуется успехам своих соотечественников. Итальянский специалист дал понять, что следит за работой наставника «Спартака» Массимо Карреры, который ранее работал его помощником в «Ювентусе».
«В прошлом году я сильно переживал за Клаудио Раньери. Все в Италии праздновали его победу. Это правильно – радоваться успехам своих соотечественников. Но у нас есть те, кто побеждает не только в Англии. Например, Карло Анчелотти выиграл чемпионат Германии.
А еще есть Массимо Каррера – тренер, которого я хорошо знаю. Сейчас он побеждает в России, но в прошлом сезоне работал вместе со мной. Это все очень здорово», – сказал Конте.