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    Конте признался, что радуется успехам Карреры в «Спартаке»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что радуется успехам своих соотечественников. Итальянский специалист дал понять, что следит за работой наставника «Спартака» Массимо Карреры, который ранее работал его помощником в «Ювентусе».

    «В прошлом году я сильно переживал за Клаудио Раньери. Все в Италии праздновали его победу. Это правильно – радоваться успехам своих соотечественников. Но у нас есть те, кто побеждает не только в Англии. Например, Карло Анчелотти выиграл чемпионат Германии.

    А еще есть Массимо Каррера – тренер, которого я хорошо знаю. Сейчас он побеждает в России, но в прошлом сезоне работал вместе со мной. Это все очень здорово», – сказал Конте.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.05.2017 10:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +214

      Yurini 7 мая 2017, 22:02

      Просто Итальянцы умны и Непрагматичны! Они прямо говорят что им нужно и как это сделать! Примерф этого футбольного сезона 16-17! Во 1ых - Антонио Конте: Так как Он в Сильнейшем Чемпионате Мира поэтому он первый пример: Чемпион Англии! Лига чемпионов с его участием будет намного интересней в следующем сезоне! И всё будет непредсказуемо в отличии от Лиги Чемпионов этого сезона стыд и позор! Во 2ых - Карло Анчелотти: Чемпион Германии И Такой же опытный спец! Но есть одно но" Конкурентов на титул очень и очень мало! Так же как и в Испании! В 3их - Массимо Каррера: Недавно только был помощником Того же КОНТЕ в Юве* а теперь Главный и сходу Чемпион России! Закончил гегемонию Зенита и ЦСКА! НО и опять же одно Но РПЛ если честно не уровень не одному чемпионату из ТОП-5 Лиг! А он недавно стал Главным и это все равно успех! И в 4ых Клаудио Раньери: Считай бывший Чемпион Англии! Что он сделал с Лестером в прошлом году это феноменально! Но он тоже как хитрый лис воспользовался прошлогодним бардаком в АПЛ у Топ клубов и самых типа еще раз подчёркиваю ТИПА "Лучших Тренеров" типа Моуриньо Гвардиолы и тд! И в 5ых Все они Итальянцы! и Все они Ставят СВОИ Команды на красивый и результативный Футбол! Гении одним СЛОВОМ! Не в обиду никому чисто Сугубо Личное мнение! Но думаю многие Согласятся!

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 7 мая 2017, 18:25

      Вот надо же какое стечение обстоятельств-болею всего за две команды-Челси и Спартак и надо же так,что в первом же сезоне оба тренера почти выиграли титулы!!!И они всего то в прошлом сезоне были вместе!!!О чем это говорит?Думаю,что это итальянская школа тренеров!!!

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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 мая 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чему радуется Конте???
      Тухлым победам Спартака???
      Так это СТЫД и СРАМ!!!
      Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте, а Зенит на втором!
      ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ.
      Это не заслуга Карреры, а судей, что "Спартак" сейчас на первом месте!
      В первом круге 11 очков Спартаку подарили судьи и отобрали у соперников, а во втором ещё шесть отобрали!!!
      Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита!!!
      Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!

      -7
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Popularov 7 мая 2017, 16:20

      Я вот читаю новости и комменты и понять не могу, почему судьи помогают Питеру и Москве? Почему они не могут определится и тащить одну команду? В прошлом году они помогали зениту, в этом Спартаку. А почему в прошлом Спартаку не помогали? Вы когда про судей кричите думайте сначала

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Popularov 7 мая 2017, 17:04

      тухлые у тебя мозги

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > Popularov 7 мая 2017, 21:20

      зенит на втором по дурости тренера ! продали двух ключевых игроков ! игру надо перестраивать !!! а играют так как будто халк и витсель в команде !

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      Рейтинг: +752

      alex1004 7 мая 2017, 14:45

      Я был очень расстроен когда Карреру назначили на пост главного тренера. Тогда подумалось, ну Федун, ты вообще с катушек рухнул, назначить главным тренером человека который ни когда не был главным... Когда уже у нас будет нормальный главный тренер... Все время какие-то эксперименты...
      Но я оказался не прав! И я счастлив, что это так!
      Браво Массимо! Браво Спартак!

      5
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      Рейтинг: +175

      Freux 7 мая 2017, 13:50

      Удачи Каррере

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 13:04

      Итальянцы хорошие тренера, так получается))

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 7 мая 2017, 12:49

      Молодец!!! Радуйся с нами!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 мая 2017, 12:43

      хоть кто-то радуется, а не завидует

      5
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      Рейтинг: +581

      Чеба 7 мая 2017, 12:16

      Бро!

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 12:14

      а ведь правда, вот те и скучный итальянский футбол, а тренеры один лучше другого

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