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Конте признался, что радуется успехам Карреры в «Спартаке»

7 мая 2017, 10:50
15

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что радуется успехам своих соотечественников. Итальянский специалист дал понять, что следит за работой наставника «Спартака» Массимо Карреры, который ранее работал его помощником в «Ювентусе».

«В прошлом году я сильно переживал за Клаудио Раньери. Все в Италии праздновали его победу. Это правильно – радоваться успехам своих соотечественников. Но у нас есть те, кто побеждает не только в Англии. Например, Карло Анчелотти выиграл чемпионат Германии.

А еще есть Массимо Каррера – тренер, которого я хорошо знаю. Сейчас он побеждает в России, но в прошлом сезоне работал вместе со мной. Это все очень здорово», – сказал Конте.

Источник: Telegraph.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Италия Челси Спартак Раньери Клаудио Конте Антонио Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Диктор
1494146612
Нам очень повезло с тренером.
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NEON-SM
1494148483
а ведь правда, вот те и скучный итальянский футбол, а тренеры один лучше другого
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Чеба
1494148614
Бро!
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piligrim1986
1494150196
хоть кто-то радуется, а не завидует
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Mahone
1494150580
Молодец!!! Радуйся с нами!!!!!!!
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Д Альбертини
1494151472
Итальянцы хорошие тренера, так получается))
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Freux
1494154244
Удачи Каррере
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alex1004
1494157510
Я был очень расстроен когда Карреру назначили на пост главного тренера. Тогда подумалось, ну Федун, ты вообще с катушек рухнул, назначить главным тренером человека который ни когда не был главным... Когда уже у нас будет нормальный главный тренер... Все время какие-то эксперименты... Но я оказался не прав! И я счастлив, что это так! Браво Массимо! Браво Спартак!
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Popularov
1494162685
Чему радуется Конте??? Тухлым победам Спартака??? Так это СТЫД и СРАМ!!! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте, а Зенит на втором! ПОЧЕМУ "Спартак" НЕ ЗАСЛУЖИЛ ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ. Это не заслуга Карреры, а судей, что "Спартак" сейчас на первом месте! В первом круге 11 очков Спартаку подарили судьи и отобрали у соперников, а во втором ещё шесть отобрали!!! Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита!!! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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Romio-xxx
1494170730
Вот надо же какое стечение обстоятельств-болею всего за две команды-Челси и Спартак и надо же так,что в первом же сезоне оба тренера почти выиграли титулы!!!И они всего то в прошлом сезоне были вместе!!!О чем это говорит?Думаю,что это итальянская школа тренеров!!!
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