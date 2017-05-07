Конте признался, что радуется успехам Карреры в «Спартаке»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что радуется успехам своих соотечественников. Итальянский специалист дал понять, что следит за работой наставника «Спартака» Массимо Карреры, который ранее работал его помощником в «Ювентусе».

«В прошлом году я сильно переживал за Клаудио Раньери. Все в Италии праздновали его победу. Это правильно – радоваться успехам своих соотечественников. Но у нас есть те, кто побеждает не только в Англии. Например, Карло Анчелотти выиграл чемпионат Германии.

А еще есть Массимо Каррера – тренер, которого я хорошо знаю. Сейчас он побеждает в России, но в прошлом сезоне работал вместе со мной. Это все очень здорово», – сказал Конте.