В матче Серии Б вратарь добежал с мячом до половины поля соперника

В матче 40-го тура Серии Б «Фрозиноне» обыграл «Трапани» со счетом 1:0.

На 37-й минуте встречи голкипер гостей Мирко Пильячелли начал атаку. Выбросив мяч из рук в своей штрафной, 23-летний итальянец обыграл соперника и пересек половину поля, после чего отдал передачу на Якопо Манколи. Голкипер пробежал около 50-ти метров.

«Трапани» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

Видел взято из твиттера пользователя @delinquentweet и является записью видеотрансляции встречи на телеканале Sky Sport.