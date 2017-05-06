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    В матче Серии Б вратарь добежал с мячом до половины поля соперника

    В матче 40-го тура Серии Б «Фрозиноне» обыграл «Трапани» со счетом 1:0.

    На 37-й минуте встречи голкипер гостей Мирко Пильячелли начал атаку. Выбросив мяч из рук в своей штрафной, 23-летний итальянец обыграл соперника и пересек половину поля, после чего отдал передачу на Якопо Манколи. Голкипер пробежал около 50-ти метров.

    «Трапани» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.

    Видел взято из твиттера пользователя @delinquentweet и является записью видеотрансляции встречи на телеканале Sky Sport.

    Источник: Twitter

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    06.05.2017 19:26
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 мая 2017, 01:10

      Какой шустрый вратарь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Danko1987 6 мая 2017, 20:30

      Красавчегггггг

      0
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