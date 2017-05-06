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    Акинфеев повторил собственный рекорд по количеству матчей без пропущенных голов в РФПЛ за сезон

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, проведший на ноль матч 27-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0), повторил собственное достижение, в 16-й раз в нынешнем чемпионате сумев оставить свои ворота на замке.

    Такое же количество сухих поединков 30-летний вратарь записал в свой актив в сезоне-2011/12.

    Напомним, что рекорд РФПЛ по числу встреч, проведенных без пропущенных голов, принадлежит экс-стражу ворот «Локомотива», а ныне тренеру армейцев Сергею Овчинникову – в 2002 году ему удалось 20 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 17:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 6 мая 2017, 17:17

      молодец, Игорь.... держи планку !

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 17:13

      медведеву стать в ворота пораньше, показал бы он сухую серию

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > NEON-SM 6 мая 2017, 17:59

      дело не в медведеве) он посредственный вратарь) дело в защите) ,, где хваленный медведев? такую халяву от арсенала сегодня пропустил)

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > NEON-SM 6 мая 2017, 18:19

      Сложно сказать.В следующем сезоне поглядим)))Ну а так,что то я не припомню супер-сейвов от Медведева)))За него очень многое решает защита)

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Snerg 6 мая 2017, 18:44

      это случайность, бывает у всех, до этого он неплохо стоял, много тащил

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > DUMOH 6 мая 2017, 18:44

      защита тоже строится от вратаря

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      Рейтинг: +665

      Snerg > NEON-SM 6 мая 2017, 21:28

      черчесов же по русски сказал) да в чемпионате неплохо дела ,но в еврокубках его не устраивает игра медведева , а игра в еврокубках не показатель?

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      Рейтинг: +665

      Snerg > DUMOH 6 мая 2017, 21:30

      а я про то что) там защита решает %95)) а медведев очень редко ,просто такие сейчас соперники у ростова что позволяют говорить о сухих минутах) если сравнить как тащил джанаев и как медведев . это небо и земля)

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