Акинфеев повторил собственный рекорд по количеству матчей без пропущенных голов в РФПЛ за сезон

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, проведший на ноль матч 27-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0), повторил собственное достижение, в 16-й раз в нынешнем чемпионате сумев оставить свои ворота на замке.

Такое же количество сухих поединков 30-летний вратарь записал в свой актив в сезоне-2011/12.

Напомним, что рекорд РФПЛ по числу встреч, проведенных без пропущенных голов, принадлежит экс-стражу ворот «Локомотива», а ныне тренеру армейцев Сергею Овчинникову – в 2002 году ему удалось 20 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение сезона.