Бэйл готов продолжить карьеру в «Челси», «ПСЖ» или «Баварии»

Хавбек «Реала» Гарет Бэйл заявил своим агентам, что готов присоединиться к одному из трех европейских топ-клубов, в случае, если решит покинуть сливочных.

27-летний игрок рассматривает варианты с переходом в «Челси», «ПСЖ» или «Баварию».

Ранее сообщалось, что на валлийца претендует «Манчестер Юнайтед».

Нынешнее соглашение полузащитника с мадридцами рассчитано до июня 2022 года. В текущем сезоне Бэйл провел 26 матчей, записав на свой счет девять голов и пять результативных передач.