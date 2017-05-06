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    Бэйл готов продолжить карьеру в «Челси», «ПСЖ» или «Баварии»

    Хавбек «Реала» Гарет Бэйл заявил своим агентам, что готов присоединиться к одному из трех европейских топ-клубов, в случае, если решит покинуть сливочных.

    27-летний игрок рассматривает варианты с переходом в «Челси», «ПСЖ» или «Баварию».

    Ранее сообщалось, что на валлийца претендует «Манчестер Юнайтед».

    Нынешнее соглашение полузащитника с мадридцами рассчитано до июня 2022 года. В текущем сезоне Бэйл провел 26 матчей, записав на свой счет девять голов и пять результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    06.05.2017 16:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1130

      petr69 7 мая 2017, 00:07

      Переоценен однозначно

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 6 мая 2017, 21:21

      только не в Баварию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 6 мая 2017, 20:36

      не плохо было бы увидеть в челси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 мая 2017, 18:59

      Конечно, крутой хоккеист, но не Левандовски.

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 6 мая 2017, 17:50

      Так-то круче в Баварию,но у нее спад скоро начнется. Так что - Челси

      -2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > Evklid 6 мая 2017, 22:30

      В Челси на хрен не надо больной и инвалид.Там нужен здоровый и ещё раз здоровый игрок.

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > САНЁК17 6 мая 2017, 23:05

      Ну он не вечно болеть будет.И я не думаю,что там спросят твое мнение

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 > Evklid 6 мая 2017, 23:43

      Конечно не будет спросят, ты обратил внимания за Бэйла ближайшие время спросы пропали.Я думаю они тоже следят за бегуном.

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 17:22

      ща купят левандовского, мбаппе, ещё кого-нить, куда им бейл

      -1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > NEON-SM 6 мая 2017, 23:07

      у него до 2021 контракт

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 6 мая 2017, 17:16

      Значит всё-таки решили Бейла убрать

      1
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