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    Примера. «Барселона» разгромила «Вильярреал» благодаря голам Неймара, Месси и Суареса

    Во встрече 36-го тура Примеры «Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» со счетом 4:1. В составе каталонского клуба отличились Неймар, Луис Суарес и дважды Лионель Месси. За гостей забил Седрик Бакамбу.

    Команда Луиса Энрике набрала 84 очка и продолжила лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от «Реала» на три пункта. Мадридский клуб сыграл на два матче меньше. «Вильярреал» остался на пятой позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 36-й тур

    Барселона – Вильярреал – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Неймар, 21; 1:1 – Бакамбу, 32; 2:1 – Месси 45; 3:1 – Суарес 69; 4:1 – Месси (с пенальти), 82.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 21:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 мая 2017, 00:03

      В результате никто и не сомневался

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