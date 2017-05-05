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    Зе Луиш: «Недавно полиция в Москве спрашивала, есть ли у меня наркотики в машине или бомба»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о своих дорожных приключениях в России. Футболист признался, что недавно его останавливала полиция, которая поинтересовалась, есть ли у него в машине наркотики или бомба.

    — Вы водите машину?

    — У меня есть водитель. Но и сам тоже езжу за рулем. Стараюсь водить аккуратно. У вас «подрезать» кого-то или при повороте не включить поворотник — в порядке вещей. Не говоря уже о пересечении линий — сплошная или не сплошная… Везде хаотичное движение. Поэтому избегаю резких маневров. Встал в полосу и еду. Иначе легко могут возникнуть проблемы.

    — Терялись в Москве?

    — Бывало. Едешь по навигатору. Промахнулся мимо поворота — и здрасьте, приехали… Объезд длиной еще в несколько километров — лишний час в пробке. Незабываемо!

    — Полиция когда-нибудь останавливала?

    — Постоянно! Не знаю, чем так привлекаю ее, но останавливают меня практически ежедневно. Бывает, сотрудники ДПС узнают. Иногда это облегчает общение с ними. Правда, недавно они спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба. Не понимаю, почему. Но интересовались довольно живо.

    — На каком языке объясняетесь?

    — Когда понимаю, чего от меня хотят, зачастую прикидываюсь, что не говорю ни на каком языке. Начинаю мотать головой, мол, отстаньте. Иногда это помогает быстрее отвязаться. На днях поймали: «Пройдемте с нами в машину…» Дышал в трубочку. А однажды на протяжении километра меня остановили три раза! Машут жезлом, подъезжаю: «Да я только что от ваших». — «Нет-нет, давайте документы…»

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.05.2017 16:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +160

      виктоша 6 мая 2017, 15:59

      Хорошо еще отделался, могли и подложить.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 мая 2017, 09:16

      А ты думал, что ты уже Месси и тебе все менты честь должны отдавать?! Это Россия, детка! Скажи спасибо, что еще бока не наломали...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 мая 2017, 22:44

      —" Бывало. Едешь по навигатору. Промахнулся мимо поворота — и здрасьте, приехали… Объезд длиной еще в несколько километров — лишний час в пробке. Незабываемо!"
      Братела, а ты с какой планеты? Это - планета Земля, страна - Россия!!!

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 5 мая 2017, 22:30

      НОНСЕНС МИРОВОГО МАСШТАБА!!!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2017, 21:45

      этот чекурявый лучший в спартаке , он а не промес

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 мая 2017, 20:31

      - друзья!, не надо троллить Зе Луиша), во всех командах есть темнокожие футболисты!,и кровь у них не чёрного цвета!,и они такие же люди,как мы! и чем скорее мы это осознаем, тем цивилизованней станет наша жизнь!,играйте в футбол, и будьте здоровы! Всем спасибо!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 мая 2017, 19:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жопа,а в Кабо-Верде там все тупо по кругу ездят?
      Уточнение.
      Чёрная жопа.

      -7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 5 мая 2017, 20:38

      Уточнение.
      Не все чёрные жопы.
      Те, которые играют и не ноют-не чёрные жопы.
      Промес-не чёрная жопа.

      -2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 мая 2017, 19:09

      Менты.. черножопые твари, что с них взять. Держись, братан!

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 5 мая 2017, 18:12

      дураки дорог

      1
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 5 мая 2017, 18:08

      Еременко ловили ну и напутали, хотя один черненький другой беленький...

      0
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