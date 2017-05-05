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  • Зе Луиш: «Недавно полиция в Москве спрашивала, есть ли у меня наркотики в машине или бомба»

Зе Луиш: «Недавно полиция в Москве спрашивала, есть ли у меня наркотики в машине или бомба»

5 мая 2017, 16:06
18

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о своих дорожных приключениях в России. Футболист признался, что недавно его останавливала полиция, которая поинтересовалась, есть ли у него в машине наркотики или бомба.

— Вы водите машину?

— У меня есть водитель. Но и сам тоже езжу за рулем. Стараюсь водить аккуратно. У вас «подрезать» кого-то или при повороте не включить поворотник — в порядке вещей. Не говоря уже о пересечении линий — сплошная или не сплошная… Везде хаотичное движение. Поэтому избегаю резких маневров. Встал в полосу и еду. Иначе легко могут возникнуть проблемы.

— Терялись в Москве?

— Бывало. Едешь по навигатору. Промахнулся мимо поворота — и здрасьте, приехали… Объезд длиной еще в несколько километров — лишний час в пробке. Незабываемо!

— Полиция когда-нибудь останавливала?

— Постоянно! Не знаю, чем так привлекаю ее, но останавливают меня практически ежедневно. Бывает, сотрудники ДПС узнают. Иногда это облегчает общение с ними. Правда, недавно они спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба. Не понимаю, почему. Но интересовались довольно живо.

— На каком языке объясняетесь?

— Когда понимаю, чего от меня хотят, зачастую прикидываюсь, что не говорю ни на каком языке. Начинаю мотать головой, мол, отстаньте. Иногда это помогает быстрее отвязаться. На днях поймали: «Пройдемте с нами в машину…» Дышал в трубочку. А однажды на протяжении километра меня остановили три раза! Машут жезлом, подъезжаю: «Да я только что от ваших». — «Нет-нет, давайте документы…»

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зе Луиш
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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turist82
1493990530
Мы обижаемся когда нас за границей представляют вечно пьяными, с балалайкой, и верхом на медведе. А сами так же себя ведём )))
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Д Альбертини
1493991221
Одно большое интервью растянули на 3 части... Еще третье часть будет))
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filosof sparty
1493994426
Так они по рации передают, что Зе едет, вот и тормозят по очереди поглазеть...
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NEON-SM
1493997128
дураки дорог
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momwig_
1494000596
Менты.. черножопые твари, что с них взять. Держись, братан!
Ответить
shinnik
1494001525
Жопа,а в Кабо-Верде там все тупо по кругу ездят? Уточнение. Чёрная жопа.
Ответить
кеша_КБ
1494005494
- друзья!, не надо троллить Зе Луиша), во всех командах есть темнокожие футболисты!,и кровь у них не чёрного цвета!,и они такие же люди,как мы! и чем скорее мы это осознаем, тем цивилизованней станет наша жизнь!,играйте в футбол, и будьте здоровы! Всем спасибо!
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BAIv
1494009955
этот чекурявый лучший в спартаке , он а не промес
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Тамхар
1494051400
А ты думал, что ты уже Месси и тебе все менты честь должны отдавать?! Это Россия, детка! Скажи спасибо, что еще бока не наломали...
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виктоша
1494075586
Хорошо еще отделался, могли и подложить.
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