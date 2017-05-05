Зе Луиш: «Недавно полиция в Москве спрашивала, есть ли у меня наркотики в машине или бомба»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о своих дорожных приключениях в России. Футболист признался, что недавно его останавливала полиция, которая поинтересовалась, есть ли у него в машине наркотики или бомба.

— Вы водите машину?

— У меня есть водитель. Но и сам тоже езжу за рулем. Стараюсь водить аккуратно. У вас «подрезать» кого-то или при повороте не включить поворотник — в порядке вещей. Не говоря уже о пересечении линий — сплошная или не сплошная… Везде хаотичное движение. Поэтому избегаю резких маневров. Встал в полосу и еду. Иначе легко могут возникнуть проблемы.

— Терялись в Москве?

— Бывало. Едешь по навигатору. Промахнулся мимо поворота — и здрасьте, приехали… Объезд длиной еще в несколько километров — лишний час в пробке. Незабываемо!

— Полиция когда-нибудь останавливала?

— Постоянно! Не знаю, чем так привлекаю ее, но останавливают меня практически ежедневно. Бывает, сотрудники ДПС узнают. Иногда это облегчает общение с ними. Правда, недавно они спрашивали, есть ли у меня наркотики в машине или бомба. Не понимаю, почему. Но интересовались довольно живо.

— На каком языке объясняетесь?

— Когда понимаю, чего от меня хотят, зачастую прикидываюсь, что не говорю ни на каком языке. Начинаю мотать головой, мол, отстаньте. Иногда это помогает быстрее отвязаться. На днях поймали: «Пройдемте с нами в машину…» Дышал в трубочку. А однажды на протяжении километра меня остановили три раза! Машут жезлом, подъезжаю: «Да я только что от ваших». — «Нет-нет, давайте документы…»