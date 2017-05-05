Зе Луиш: «Поначалу в России было очень тяжело. Плакал по ночам, хотел уехать»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что ему было тяжело адаптироваться к жизни в России. Форвард подчеркнул, что испытывал проблемы в первые месяцы проживания в Москве, но теперь он всем доволен.

— Трудно не заметить, что в нынешнем сезоне вы прогрессируете в игре…

– Кажется, все дело в том, что наконец-то смог адаптироваться. Потихоньку привык ко всему, сработался с людьми. Начал больше понимать, чего от меня хотят. Стал говорить по-русски, то есть сейчас уже сам могу что-то объяснить. Мне постоянно подсказывают ребята на поле. С каждым днем взаимопонимание между нами становится все лучше и лучше – и, соответственно, у меня появляется уверенность в себе и партнерах.

– Если судить по вашим рассказам, то можно сделать вывод: адаптироваться вам было непросто.

– Сказать, что было трудно, – ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем. В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем». К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава Богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зе Луиш забил пять голов и сделал пять результативных передач в 18 матчах.