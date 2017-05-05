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    Зе Луиш: «Поначалу в России было очень тяжело. Плакал по ночам, хотел уехать»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что ему было тяжело адаптироваться к жизни в России. Форвард подчеркнул, что испытывал проблемы в первые месяцы проживания в Москве, но теперь он всем доволен.

    — Трудно не заметить, что в нынешнем сезоне вы прогрессируете в игре…

    – Кажется, все дело в том, что наконец-то смог адаптироваться. Потихоньку привык ко всему, сработался с людьми. Начал больше понимать, чего от меня хотят. Стал говорить по-русски, то есть сейчас уже сам могу что-то объяснить. Мне постоянно подсказывают ребята на поле. С каждым днем взаимопонимание между нами становится все лучше и лучше – и, соответственно, у меня появляется уверенность в себе и партнерах.

    – Если судить по вашим рассказам, то можно сделать вывод: адаптироваться вам было непросто.

    – Сказать, что было трудно, – ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем. В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем». К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава Богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Зе Луиш забил пять голов и сделал пять результативных передач в 18 матчах.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.05.2017 13:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2726

      a_who 5 мая 2017, 19:42

      Удачи Зе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 5 мая 2017, 17:42

      Плакал по ночам...вот умора.С кем он в номере жил?С промесом на пару рыдали походу)

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 5 мая 2017, 16:17

      Здоровья дочке. Остальное шелуха...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 мая 2017, 15:48

      Во во, а вы еще на Кокорина гоните, тут от нашего чемпионата даже закаленные Африкой мужики по ночам плачут!

      А посмотрите на Кокорина ? Это ж эталон спокойствия! Еще и бухать и гонять по сплошным успевает, сделали козлом отпущения Евро-2016, а ему хоть в глаза на сцы, спокоен как мамонт. Вот РПЛ и лимит нервы у человека закалил )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 мая 2017, 15:36

      Не полное интервью... Как всегда, Только цитаты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 5 мая 2017, 15:02

      А теперь вперед к победе в Лиге Чемпионов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 14:34

      Да прибавил здорово-спору нет.Дочки здоровья и удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 5 мая 2017, 14:18

      Приятно сейчас смотреть на Спартак,хоть и болельщиком КБ не являюсь!!!

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба 5 мая 2017, 14:05

      Зе Луишь!
      Спартак победишь!))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 мая 2017, 13:50

      Зе- красавчик,превзошёл все, даже самые смелые ожидания! Да чего уж там, я поначалу вообще принял его за шлак..., зато сейчас каждый матч, когда его нет, сожалею! Зе просто топ нап для нашего чемпа! Удачи и не хворать!!!

      10
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      Рейтинг: +33417

      oyabun > filosof sparty 5 мая 2017, 15:40

      Полностью с тобой согласен. Единственно, что хотелось бы пожелать, чтобы начал забивать. Всё таки именно в этом предназначение нападающего, а в этом компоненте показатели пока более чем скромные.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 5 мая 2017, 17:44

      Есть такое, хоть и подправил он её(реализацию), но надо бы ещё

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