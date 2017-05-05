Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зе Луиш: «Поначалу в России было очень тяжело. Плакал по ночам, хотел уехать»

Зе Луиш: «Поначалу в России было очень тяжело. Плакал по ночам, хотел уехать»

5 мая 2017, 13:36
15

Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что ему было тяжело адаптироваться к жизни в России. Форвард подчеркнул, что испытывал проблемы в первые месяцы проживания в Москве, но теперь он всем доволен.

— Трудно не заметить, что в нынешнем сезоне вы прогрессируете в игре…

– Кажется, все дело в том, что наконец-то смог адаптироваться. Потихоньку привык ко всему, сработался с людьми. Начал больше понимать, чего от меня хотят. Стал говорить по-русски, то есть сейчас уже сам могу что-то объяснить. Мне постоянно подсказывают ребята на поле. С каждым днем взаимопонимание между нами становится все лучше и лучше – и, соответственно, у меня появляется уверенность в себе и партнерах.

– Если судить по вашим рассказам, то можно сделать вывод: адаптироваться вам было непросто.

– Сказать, что было трудно, – ничего не сказать. Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем. В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила: «Не выдумывай. Оставайся и спокойно работай. Все переживем». К счастью, черная полоса рано или поздно заканчивается. Моя завершилась. У дочки, слава Богу, все в порядке. Она поправилась. Дома все нормально. На работе у меня все получается. Так что сейчас всем доволен.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зе Луиш забил пять голов и сделал пять результативных передач в 18 матчах.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
никорос
1493980772
Да Зе здорово прибавил
Ответить
proekt
1493981286
По мне он в первом сезоне не плохо играл... всего 46 игр (15 голов + 11 передач) + то что запарывает с лихвой...
Ответить
PNZ1985
1493981417
тьфу-тьфу-тьфу после слов, о нормальном здоровье дочери.. Семья..Вперед, Спартак! .
Ответить
filosof sparty
1493981456
Зе- красавчик,превзошёл все, даже самые смелые ожидания! Да чего уж там, я поначалу вообще принял его за шлак..., зато сейчас каждый матч, когда его нет, сожалею! Зе просто топ нап для нашего чемпа! Удачи и не хворать!!!
Ответить
Чеба
1493982305
Зе Луишь! Спартак победишь!))))))))))))
Ответить
fantom23
1493983121
Приятно сейчас смотреть на Спартак,хоть и болельщиком КБ не являюсь!!!
Ответить
Д Альбертини
1493987781
Не полное интервью... Как всегда, Только цитаты.
Ответить
FanatSerj
1493988490
Во во, а вы еще на Кокорина гоните, тут от нашего чемпионата даже закаленные Африкой мужики по ночам плачут! А посмотрите на Кокорина ? Это ж эталон спокойствия! Еще и бухать и гонять по сплошным успевает, сделали козлом отпущения Евро-2016, а ему хоть в глаза на сцы, спокоен как мамонт. Вот РПЛ и лимит нервы у человека закалил )))
Ответить
Kotofey75
1493990278
Здоровья дочке. Остальное шелуха...
Ответить
De_Frenki
1493995324
Плакал по ночам...вот умора.С кем он в номере жил?С промесом на пару рыдали походу)
Ответить
Главные новости
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
23
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
8
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
9
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+