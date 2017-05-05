Агент: «Скауты «Валенсии» просматривали Яромоленко на матче с «Шахтером»

Футбольный агент Александр Панков рассказал об интересе «Валенсии» к футболисту киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. По его словам, скауты испанского клуба были на матче киевлян с «Шахтером».

«Уверен, что многие клубы следят за Ярмоленко. Знаю, что скауты «Валенсии» были не только на игре Хорватия – Украина, они также посещали украинское дерби «Динамо» – «Шахтер». Просто так скауты «Валенсии» не приезжают посмотреть дерби. Это серьезный клуб.

В каждое трансферное окно все больше украинских игроков уезжает в Европу. На рынках, которые приемлемы для наших футболистов: Греция, Бельгия, Турция, Венгрия, Польша – имеется спрос на наших ребят.

Большое спасибо ребятам, которые играют в Греции – Евгению Шахову, Дмитрию Чигринскому, Виталию Приндете и Евгению Селину. Они имеют постоянную игровую практику и хорошо проявляют себя в клубах. Исходя из этого, скауты греческих команд обращают свой взор в сторону Украины. Это хорошо и, думаю, что этим летом многие украинские игроки перейдут в зарубежные чемпионаты», – приводит слова Панкова Footboom.