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    Агент: «Скауты «Валенсии» просматривали Яромоленко на матче с «Шахтером»

    Футбольный агент Александр Панков рассказал об интересе «Валенсии» к футболисту киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко. По его словам, скауты испанского клуба были на матче киевлян с «Шахтером».

    «Уверен, что многие клубы следят за Ярмоленко. Знаю, что скауты «Валенсии» были не только на игре ХорватияУкраина, они также посещали украинское дерби «Динамо» – «Шахтер». Просто так скауты «Валенсии» не приезжают посмотреть дерби. Это серьезный клуб.

    В каждое трансферное окно все больше украинских игроков уезжает в Европу. На рынках, которые приемлемы для наших футболистов: Греция, Бельгия, Турция, Венгрия, Польша – имеется спрос на наших ребят.

    Большое спасибо ребятам, которые играют в Греции – Евгению Шахову, Дмитрию Чигринскому, Виталию Приндете и Евгению Селину. Они имеют постоянную игровую практику и хорошо проявляют себя в клубах. Исходя из этого, скауты греческих команд обращают свой взор в сторону Украины. Это хорошо и, думаю, что этим летом многие украинские игроки перейдут в зарубежные чемпионаты», – приводит слова Панкова Footboom.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2017 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 19:30

      Десант прибыл

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 мая 2017, 12:14

      Хохлы уезжают а наши на миллионных мешках до пенсии сидеть будут...наххх им куда то ехать...бегать же придётся..бороться...а здесь из носа козяву достал...получил миллиончик

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