Тон: «Не исключаю, что Ибрагимович будет интересен «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» Олаф Тон уверен, что такой высококлассный форвард, как Златан Ибрагимович может пригодиться в Мюнхене.

«Несмотря на серьезную травму, Ибрагимович все еще может показывать высококлассный футбол. Он может играть там, где сам захочет. В скором времени он вернется, у него особенные гены. У него есть предпосылки для того, чтобы проявлять волю и желание. Все свидетельствует в пользу того, что он вернется в строй.

Я бы не стал исключать того варианта, что Ибрагимович будет интересен «Баварии». Нужно просто оценить, насколько тяжела травма и сроки восстановления», – приводит слова Тона Sport1.de.

Несколько дней назад швед перенес операцию на травмированной ноге. В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 46-ти матчах сезона. Игрок перешел в «МЮ» в июле 2016 года из «ПСЖ».