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    Тон: «Не исключаю, что Ибрагимович будет интересен «Баварии»

    Бывший полузащитник «Баварии» Олаф Тон уверен, что такой высококлассный форвард, как Златан Ибрагимович может пригодиться в Мюнхене.

    «Несмотря на серьезную травму, Ибрагимович все еще может показывать высококлассный футбол. Он может играть там, где сам захочет. В скором времени он вернется, у него особенные гены. У него есть предпосылки для того, чтобы проявлять волю и желание. Все свидетельствует в пользу того, что он вернется в строй.

    Я бы не стал исключать того варианта, что Ибрагимович будет интересен «Баварии». Нужно просто оценить, насколько тяжела травма и сроки восстановления», – приводит слова Тона Sport1.de.

    Несколько дней назад швед перенес операцию на травмированной ноге. В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 28 голов и отдал 10 результативных передач в 46-ти матчах сезона. Игрок перешел в «МЮ» в июле 2016 года из «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2017 09:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -7

      Zhigulin.best 5 мая 2017, 16:27

      Ибра не Фалькао, после травмы будет ещё лучше играть

      -1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 мая 2017, 10:29

      Он может пригодиться любому клубу,но в МЮ у него получается лучше всего сейчас

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 мая 2017, 09:14

      Дай Бог,чтобы Ибра смог после травмы также качественно играть как и прежде. Здровья ему!

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