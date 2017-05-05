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    Венгер пытался уговорить Мбаппе перейти в «Арсенал»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что вел переговоры с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Это происходило в прошлом году.

    «Да, можете спросить об этом Килиана, он подтвердит, что в прошлом году я был у него дома. Моей целью было переманить его в «Арсенал». У него тогда как раз заканчивался контракт с «Монако».

    Мы были довольно близки к заключению сделки, но «Монако» удалось уговорить Мбаппе и сохранить его у себя. Он принял такое решение потому, что что вырос в профессионала там.

    Сейчас Мбаппе может перейти в абсолютно любой клуб – «Реал», «Барселону», «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Венгера ESPN.

    В текущем сезоне 18-летний футболист провел 39 матчей в составе «Монако», в которых забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2017 06:44
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