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    Ирисметов: «В «Спартаке» ветераны относились ко мне никак»

    Экс-форвард «Спартака» Жафар Ирисметов рассказал о причинах, почему у него не получилось стать своим в команде образца 2001 года. По его словам, существовало несколько бригад, в том числе ветеранов и новичков.

    – А каким он был, «Спартак»-2001?

    – Для меня закрытым. У ветеранов своя бригада была – Титов, Парфенов, Писарев. А я больше с другими молодыми держался. Из старожилов хорошо относились Баранов и Филимонов, остальные – никак. Даже на тренировках никто не пихал, хотя этого, наоборот, хотелось. Было не с кем игру обсудить. Писарев говорил в интервью: «Помогу Ирисметову вырасти», а на самом деле не помогал. На тренировках это чувствовалось.

    – По ногам били?

    – Нет, в этом плане все нормально. Если и попадало, то не со злости. Тот же Ковтун в жизни довольно мягкий. А вот на поле немного неуклюжий – отсюда и фолы. В целом жестких ребят было немного. Все-таки «Спартак» технично играл.

    – Тогда в чем проблема?

    – Если два футболиста открыты, выбор чаще всего падал не на меня, а на второго. Вроде бегаешь, открываешься, а мяч не получаешь. Когда в Лондоне с «Арсеналом» играли, в перерыве даже Романцев кричал: «Почему вы ему не даете пас?» Тогда я не очень понимал, в чем дело, а со временем смекнул: конкуренция. Все-таки я был чужим – приехал из Узбекистана, никого не знал, в компании никакие не входил. Старался не обращать на это внимание, молча работать. Надо было, наверное, чуть наглее себя вести.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 06:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 5 мая 2017, 12:46

      а ты кто?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 мая 2017, 07:02

      Ну, ты-то и сам никто, Вот и не сюрприз, что никак.. Но про группировки - правда, с тех пор оно все еще.

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