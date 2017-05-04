«Бавария» может отправить Саншеша в аренду

Руководство «Баварии» рассматривает возможность аренды для полузащитника Ренату Саншеша. Согласно немецкому изданию Kicker, клуб хочет, чтобы португалец получал больше игрового времени и возможностей развития. В нынешнем сезоне 19-летний Саншеш принял участие в 24-х играх команды Карло Анчелотти, не отметившись результативными действиями.

Хавбек перешел в мюнхенский клуб в июле 2016 года. «Бенфика» заработала на трансфере 35 миллионов евро. После победного для сборной Португалии чемпионата Европы 2016 года цена хавбека увеличилась в три раза – с 10-ти миллионов до 30-ти.

В октябре 2016 года Саншеш получил награду Golden Boy.