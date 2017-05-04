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    «Бавария» может отправить Саншеша в аренду

    Руководство «Баварии» рассматривает возможность аренды для полузащитника Ренату Саншеша. Согласно немецкому изданию Kicker, клуб хочет, чтобы португалец получал больше игрового времени и возможностей развития. В нынешнем сезоне 19-летний Саншеш принял участие в 24-х играх команды Карло Анчелотти, не отметившись результативными действиями.

    Хавбек перешел в мюнхенский клуб в июле 2016 года. «Бенфика» заработала на трансфере 35 миллионов евро. После победного для сборной Португалии чемпионата Европы 2016 года цена хавбека увеличилась в три раза – с 10-ти миллионов до 30-ти.

    В октябре 2016 года Саншеш получил награду Golden Boy.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 4 мая 2017, 21:33

      В Спартак под Лигу Чемпионов

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