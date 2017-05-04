Таски: «Я могу остаться в «Спартаке» еще на сезон и даже дольше»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал работу под руководством Массимо Карреры и поделился планами на будущее.

«Зимой я хорошо подготовился и все время играю во второй части сезона. Работа под руководством Карреры приносит свои плоды. В настолько хорошей форме, как сейчас, я не был давно. Для профессионала очень важно играть в Лиге чемпионов. Я давно не играл в этом турнире. М могу остаться в «Спартаке» еще на сезон и даже дольше», – сказал немец турецкого происхождения.

После победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ Таски опроверг информацию о возможном уходе из команды. В текущем сезоне футболист сыграл 17 матчей. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.