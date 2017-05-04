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    Таски: «Я могу остаться в «Спартаке» еще на сезон и даже дольше»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал работу под руководством Массимо Карреры и поделился планами на будущее.

    «Зимой я хорошо подготовился и все время играю во второй части сезона. Работа под руководством Карреры приносит свои плоды. В настолько хорошей форме, как сейчас, я не был давно. Для профессионала очень важно играть в Лиге чемпионов. Я давно не играл в этом турнире. М могу остаться в «Спартаке» еще на сезон и даже дольше», – сказал немец турецкого происхождения.

    После победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ Таски опроверг информацию о возможном уходе из команды. В текущем сезоне футболист сыграл 17 матчей. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Twitter

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    04.05.2017 17:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 мая 2017, 23:02

      По меньше б еще ошибались в игре.. было б вообще хорошо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33417

      oyabun 4 мая 2017, 18:54

      Ну не знаю... То что он заменил Бокетти во всей второй фазе Чемпионата, совсем не означает, что Таски хороший защитник. Постоянно косячит, причем именно его косяки часто влияют на результат. Взять хотя бы его последний косяк в матче с ЦСКА, когда после его ляпа только Джикия чудом вынес мяч из пустых ворот после удара Витиньо. Так что его желание играть в лучшей команде страны понятно, но нам нужен защитник гораздо сильнее. Надеюсь и тренерски штаб отдает себе в этом отчет

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 мая 2017, 18:43

      сложно оценить новость

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 4 мая 2017, 18:22

      Таски оставить можно, но в ЛЧ - нужен уровневый ЦЗ!

      2
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 4 мая 2017, 18:12

      не надо,пожалуйста 8(

      2
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