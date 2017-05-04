Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Урала» Иванов: «Игроки будут расплачиваться за решение КДК сами. Клуб не будет штрафовать за драку»

    Президент «Урала» Григорий Иванов не собирается наказывать участников драки во время финала Кубка России против «Локомотива» (0:2).

    «Буду общаться с игроками как по этому поводу, так и по другим, увидимся сегодня на тренировке, там обговорим. Пока я не вижу причин наказывать футболистов деньгами, которые они зарабатывают. За решение КДК будут сами расплачиваться, а мы не будем штрафовать. Мы укажем, что так себя вести нельзя, нельзя говорить какие-то слова – и все», – сказал Иванов.

    В составе уральского клуба красные карточки получили Артем Фидлер и Эдгар Манучарян. После матча Роман Павлюченко нецензурно выразился в адрес нападающего железнодоржников Ари.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2017 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 мая 2017, 19:53

      А чего тогда месяц уже орёшь..?
      Кровосос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 4 мая 2017, 16:43

      Вообще-то от таких выходок страдает имидж клуба ... а это возможная потеря спонсоров, болельщиков и т.д. ... но хозяин-барин, как говорится ... если работодатель допускает такое поведение работников, то почему бы и нет ... жгите дальше!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve > Atom2020 4 мая 2017, 18:16

      За драку клуб теряет болельщиков? Что?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Lera_Sve 4 мая 2017, 19:11

      Ну знаешь ли ... не все быдло ... кто-то и футбол любит смотреть, а не мордобой ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve > Atom2020 4 мая 2017, 21:34

      Ахахах, что ты несешь. Когда тебя бьют, и ты даешь сдачи, ты быдло? Не смеши, клоун

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Lera_Sve 4 мая 2017, 21:45

      Клоун здесь только ты, раз такую пургу несешь ... футболисты работу работают на поле ... хотят морды бить ... вышли за забор и хоть говном пусть обмажутся ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve > Atom2020 5 мая 2017, 15:02

      Что за тупые стереотипы о том, что для них это только работа? Они смогли постоять за себя и разрешили конфликт. Для зрителей это намного интереснее, чем смотреть как команда сдается после 2:0. И никаких болельщиков клуб не потеряет. Постояли за себя - молодцы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > Lera_Sve 5 мая 2017, 15:45

      Это не любительский спорт, а профессиональный ... есть нормы, правила, регламенты ... постоять за себя ты можешь на базаре, в подворотне, в туалете ... где угодно, а на поле доказывай свое превосходство игрой ... ценители футбола ходят смотреть футбол ... а морды бьют в других видах спорта ... там именно за это деньги платят ... потеряет, не потеряет болельщиков клуб - время покажет ... если тебе нравится, болей дальше ... профессиональный футбол - это еще и имидж, который зарабатывается не только игрой, но и поведением игроков ... ни одна здравомыслящая контора не будет вкладывать средства в клуб, где игроки ведут себя как быдло, чтобы не дай бог свою репутацию не подмочить ... меньше финансирования - меньше нормальных игроков - хуже игра - меньше болельщиков ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11