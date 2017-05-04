Президент «Урала» Иванов: «Игроки будут расплачиваться за решение КДК сами. Клуб не будет штрафовать за драку»

Президент «Урала» Григорий Иванов не собирается наказывать участников драки во время финала Кубка России против «Локомотива» (0:2).

«Буду общаться с игроками как по этому поводу, так и по другим, увидимся сегодня на тренировке, там обговорим. Пока я не вижу причин наказывать футболистов деньгами, которые они зарабатывают. За решение КДК будут сами расплачиваться, а мы не будем штрафовать. Мы укажем, что так себя вести нельзя, нельзя говорить какие-то слова – и все», – сказал Иванов.

В составе уральского клуба красные карточки получили Артем Фидлер и Эдгар Манучарян. После матча Роман Павлюченко нецензурно выразился в адрес нападающего железнодоржников Ари.