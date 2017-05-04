«Тоттенхэм» готов рассмотреть предложения по продаже Уокера

Руководство «Тоттенхэма» готово расстаться с защитником Кайлом Уокером. Ранее «Бомбардир» писал о том, что между 26-летним англичанином и главным тренером Маурисио Покеттино произошел конфликт.

Лондонский клуб рассчитывает продать футболиста за 35-ти миллионов евро. На игрока претендуют «Барселона» и «Бавария».

В текущем сезоне защитник сборной Англии отдал шесть голевых передач в 37-ми играх всех турниров. «Шпоры» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.