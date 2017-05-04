Глава комитета по этике РФС Андреев: «Стычки в финале Кубка России – на грани хулиганства»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал массовую драку в финале Кубка России.

«Все эти стычки не то что неэтичны, а на грани хулиганства. Я вообще противник таких неспортивных разборок на поле, это ни в какие ворота не лезет. Вопросы, которые возникают в рамках матча, должен рассматривать дисциплинарный комитет, нельзя пропускать такие вещи.

Ари? Если руководство сочтет необходимым его рассмотреть на нашем комитете, мы, конечно, рассмотрим, обязательно. Но вы знаете, что по регламенту нужен запрос от руководства. Это, конечно, не украшает наш футбол.

Павлюченко? Пока документы не поступали, нам остается только ждать», – сказал Андреев.