Майкон просит не придавать особого значения драке в финале Кубка России

Нападающий «Локомотива» Майкон назвал прошедший финальный матч Кубка России великолепным. Напомним, что столичный клуб победил «Урал» со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера Юрия Семина.

– Получился великолепный финал. Мы знали, что «Урал» очень крепкая команда, обыграть которую будет нелегко. Мы очень хотели забить быстрый гол, но этот план не сработал. Поэтому пришлось поднажать во втором тайме, и у нас все-таки получилось забить свои мячи. Хоть это уже вторая моя победа в Кубке России, она – особенная. В этом году у нас подобрался великолепный коллектив. Все ребята очень дружные, бьются друг за друга.

– В этом секрет успеха «Локомотива»?

– Думаю, да. Мы были единым целым на протяжении всего турнира. Хочу посвятить эту победу нашим болельщикам, которые очень здорово нас поддерживали. Сложилось впечатление, что мы играли на своем домашнем стадионе, а не на нейтральном поле.

– Почему произошла драка на последних минутах?

– Я был уже заменен и не видел эпизод. Не стоит придавать этому много значения, в футбол играют мужчины, которые могут поспорить на поле, потолкаться на эмоциях. Про Ари и Фарфана, которые стали участниками потасовки, могу сказать только хорошие слова. Оба игрока пришли к нам в межсезонье и заметно усилили «Локомотив».