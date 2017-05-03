Будогосский: «Николаев адекватно отреагировал на драку в матче «Локомотив» – «Урал»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский остался доволен работой Алексея Николаева в финальном матче Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).

Напомним, что в концовке встречи между командами произошла драка, в результате которой с поля были удалены сразу четыре футболиста.

«У меня нет вопросов к Николаеву и членам его команды. Считаю, что они успешно справились с порученной работой. Адекватно арбитр отреагировал и на эпизод в конце матча», – сказал Будогосский.