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    Будогосский: «Николаев адекватно отреагировал на драку в матче «Локомотив» – «Урал»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский остался доволен работой Алексея Николаева в финальном матче Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0).

    Напомним, что в концовке встречи между командами произошла драка, в результате которой с поля были удалены сразу четыре футболиста.

    «У меня нет вопросов к Николаеву и членам его команды. Считаю, что они успешно справились с порученной работой. Адекватно арбитр отреагировал и на эпизод в конце матча», – сказал Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 12:09
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