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Денисов отсутствовал на вручении «Локомотиву» Кубка России

3 мая 2017, 01:51
13

«Локомотив» завоевал седьмой Кубок России в истории, обыграв «Урал» со счетом 2:0 в решающем матче на стадионе «Фишт» в Сочи.

Автор первого гола Игорь Денисов пропустил церемонию награждения московского клуба и празднование команды. Согласно изданию «Спорт-Экспресс», 32-летний полузащитник покинул раздевалку команды Юрия Семина раньше времени, чтобы улететь из Сочи на встречу с семьей.

1 июля 2016 года россиянин пополнил состав железнодорожников. С 2001 по 2013 год воспитанник «Смены» играл за «Зенит».

В феврале футболист продлил контракт с «Локомотивом» на год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (13)
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GARIK-Al
1493779391
Денисов как всегда.
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Mahone
1493780077
В Динамо уходит наверное!!!!!!!!!
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vick-north-west
1493783626
Не самый лучший коллектив этот ваш Локомотив.
Ответить
Васьок86
1493785609
главное дело сделал!
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15112007
1493787244
Красава, Игорь!
Ответить
bset
1493787999
Покинул Динамо не права аренды? Это как? "Денисов на протяжении был игроком Анжи". Кто-нибудь русский язык вообще в школе изучал?
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plehanov6
1493811264
Я конечно не поклонник Денисова И., а даже наоборот. Но здесь он поступил правильно, лучше с семьей лишнее время побыть, чем с такими отбросами как ари!
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KEnZO_RUS
1493813286
Денисов звезда мирового уровня, для которого кубок России это мелочи, вот и решил не тратить свое время впустую))))
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NEON-SM
1493825012
а семья приехать не могла к нему? чё за ерунда, он может видел бы этот трофей в последний раз в карьере.
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srg38
1493840388
по семейным обстоятельствам вынужден был сразу уехать, хорошо что на игре смог присутствовать и гол забил. Судя по комментам больше всех за Денисова переживают болельщики Спартака, с чего бы это?
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