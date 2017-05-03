Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Денисов отсутствовал на вручении «Локомотиву» Кубка России

    «Локомотив» завоевал седьмой Кубок России в истории, обыграв «Урал» со счетом 2:0 в решающем матче на стадионе «Фишт» в Сочи.

    Автор первого гола Игорь Денисов пропустил церемонию награждения московского клуба и празднование команды. Согласно изданию «Спорт-Экспресс», 32-летний полузащитник покинул раздевалку команды Юрия Семина раньше времени, чтобы улететь из Сочи на встречу с семьей.

    1 июля 2016 года россиянин пополнил состав железнодорожников. С 2001 по 2013 год воспитанник «Смены» играл за «Зенит».

    В феврале футболист продлил контракт с «Локомотивом» на год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 01:51
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 3 мая 2017, 22:39

      по семейным обстоятельствам вынужден был сразу уехать, хорошо что на игре смог присутствовать и гол забил. Судя по комментам больше всех за Денисова переживают болельщики Спартака, с чего бы это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 3 мая 2017, 18:23

      а семья приехать не могла к нему? чё за ерунда, он может видел бы этот трофей в последний раз в карьере.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 15:08

      Денисов звезда мирового уровня, для которого кубок России это мелочи, вот и решил не тратить свое время впустую))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 3 мая 2017, 14:34

      Я конечно не поклонник Денисова И., а даже наоборот. Но здесь он поступил правильно, лучше с семьей лишнее время побыть, чем с такими отбросами как ари!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 3 мая 2017, 08:06

      Покинул Динамо не права аренды? Это как? "Денисов на протяжении был игроком Анжи". Кто-нибудь русский язык вообще в школе изучал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bset 3 мая 2017, 08:21

      ну да, тут еще стадион Шифтом называли)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 3 мая 2017, 07:54

      Красава, Игорь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 3 мая 2017, 07:26

      главное дело сделал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 3 мая 2017, 06:53

      Не самый лучший коллектив этот ваш Локомотив.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > vick-north-west 3 мая 2017, 16:49

      Коллектив у нас ништяк,пишишь чушь ты какую то хейтер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 мая 2017, 05:54

      В Динамо уходит наверное!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 3 мая 2017, 05:43

      Денисов как всегда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11