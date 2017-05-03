Денисов отсутствовал на вручении «Локомотиву» Кубка России

по семейным обстоятельствам вынужден был сразу уехать, хорошо что на игре смог присутствовать и гол забил. Судя по комментам больше всех за Денисова переживают болельщики Спартака, с чего бы это?
«Локомотив» завоевал седьмой Кубок России в истории, обыграв «Урал» со счетом 2:0 в решающем матче на стадионе «Фишт» в Сочи.
Автор первого гола Игорь Денисов пропустил церемонию награждения московского клуба и празднование команды. Согласно изданию «Спорт-Экспресс», 32-летний полузащитник покинул раздевалку команды Юрия Семина раньше времени, чтобы улететь из Сочи на встречу с семьей.
1 июля 2016 года россиянин пополнил состав железнодорожников. С 2001 по 2013 год воспитанник «Смены» играл за «Зенит».
В феврале футболист продлил контракт с «Локомотивом» на год.