Денисов отсутствовал на вручении «Локомотиву» Кубка России

«Локомотив» завоевал седьмой Кубок России в истории, обыграв «Урал» со счетом 2:0 в решающем матче на стадионе «Фишт» в Сочи.

Автор первого гола Игорь Денисов пропустил церемонию награждения московского клуба и празднование команды. Согласно изданию «Спорт-Экспресс», 32-летний полузащитник покинул раздевалку команды Юрия Семина раньше времени, чтобы улететь из Сочи на встречу с семьей.

1 июля 2016 года россиянин пополнил состав железнодорожников. С 2001 по 2013 год воспитанник «Смены» играл за «Зенит».

В феврале футболист продлил контракт с «Локомотивом» на год.