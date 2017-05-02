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  • Мутко: «Кубок России – самый престижный трофей в стране после РФПЛ, выиграть его почетно»

Мутко: «Кубок России – самый престижный трофей в стране после РФПЛ, выиграть его почетно»

2 мая 2017, 17:12
6

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что ждет красивой игры в финале Кубка России. По его словам, завоевать этот трофей почетно, так как он является вторым по престижу в стране

Решающий поединок турнира, в котором встретятся «Локомотив» и «Урал», состоится сегодня, 2 мая, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 18:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«От финала Кубка России я жду красивого футбола. Это самый престижный трофей в России после РФПЛ. Выиграть Кубок почетно. Такая победа войдет в историю клуба. Важнейший турнир, победа в котором позволяет участвовать в Лиге Европы. Если клуб ставит перед собой задачу достичь европейского уровня, то для него это очень важный финал. В этом году «Ростов» дебютировал в Европе, и все узнали эту команду и Россию.

Пока экономическая составляющая Кубка России слабенькая, но мы будем поднимать этот вопрос. Как следует Кубком не занимались, а его можно выделять как проект в структуре футбола. 10 миллионов рублей – это призовой фонд, который был назначен за счет собственных проектов российского футбола. Сделаем так, чтобы турнир стал очень популярным. Кубок интересен тем, что в него могут попасть любительские команды и клубы РФПЛ. В Кубке России играет вся страна, начиная со стадии 1/256 финала.

Сегодня в Сочи прекрасная погода, поэтому ждем и отличный футбол. Уже продано 21 500 билетов. Уверен, все зрители получат удовольствие от игры», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Урал Мутко Виталий
Комментарии (6)
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yanedo
1493734521
завоевать этот трофей почетно -- именно поэтому за него бьются две никчёмные команды и потом с позором вылетят с ле
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pato08
1493761764
Второй по престижу!) Слишком громко звучит))) Это типа как лига европы второй по значимости турнир в европе. Их то всего три(лч,ле и суперкубок)
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rubinovyi2
1493783403
Леонтьич,как всегда,как будто с другой планеты прилетел.))
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