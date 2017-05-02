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    Мутко: «Кубок России – самый престижный трофей в стране после РФПЛ, выиграть его почетно»

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что ждет красивой игры в финале Кубка России. По его словам, завоевать этот трофей почетно, так как он является вторым по престижу в стране

    Решающий поединок турнира, в котором встретятся «Локомотив» и «Урал», состоится сегодня, 2 мая, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 18:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «От финала Кубка России я жду красивого футбола. Это самый престижный трофей в России после РФПЛ. Выиграть Кубок почетно. Такая победа войдет в историю клуба. Важнейший турнир, победа в котором позволяет участвовать в Лиге Европы. Если клуб ставит перед собой задачу достичь европейского уровня, то для него это очень важный финал. В этом году «Ростов» дебютировал в Европе, и все узнали эту команду и Россию.

    Пока экономическая составляющая Кубка России слабенькая, но мы будем поднимать этот вопрос. Как следует Кубком не занимались, а его можно выделять как проект в структуре футбола. 10 миллионов рублей – это призовой фонд, который был назначен за счет собственных проектов российского футбола. Сделаем так, чтобы турнир стал очень популярным. Кубок интересен тем, что в него могут попасть любительские команды и клубы РФПЛ. В Кубке России играет вся страна, начиная со стадии 1/256 финала.

    Сегодня в Сочи прекрасная погода, поэтому ждем и отличный футбол. Уже продано 21 500 билетов. Уверен, все зрители получат удовольствие от игры», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.05.2017 17:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 мая 2017, 06:50

      Леонтьич,как всегда,как будто с другой планеты прилетел.))

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 3 мая 2017, 00:49

      Второй по престижу!) Слишком громко звучит)))
      Это типа как лига европы второй по значимости турнир в европе. Их то всего три(лч,ле и суперкубок)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 2 мая 2017, 17:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      завоевать этот трофей почетно -- именно поэтому за него бьются две никчёмные команды и потом с позором вылетят с ле

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > yanedo 2 мая 2017, 21:35

      Синит в этом сезоне в пролёте вот ты и бесишься

      -1
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      ...
      Рейтинг: +231

      yanedo > srg38 7 мая 2017, 08:41

      совсем нет просто хочется поболеть за наши команды в ле к сожалению локо это бестолковая беготня по полю и как следствие вылет и позор

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > yanedo 10 мая 2017, 00:09

      беготня примерно как игра зенита с тереком?

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