Каранка сменит Мойеса в «Сандерленде»

Бывший менеджер «Мидлсбро» Айтор Каранка в ближайшее время может занять место главного тренера «Сандерленда», сообщает Sport.es. Он сменит на нем Дэвида Мойеса, который должен встретится с владельцем клуба Эллисом Шортом для обсуждения своего будущего в команде.

Стоит отметить, что «Сандерленд» стал первой командой в текущем сезоне, вылетевшей из Премьер-лиги. Это стало очевидно после поражения в матче 35-го тура с «Борнмутом», который закончился со счетом 0:1.

Что касается Каранки, то он возглавлял «Мидлсбро» с 2013 года, но был уволен в марте 2017 года. Ранее он работал в команде Жозе Моуринью в мадридском «Реале» (2010-2013 годы) в качестве помощника.