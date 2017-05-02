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    Источник: Моуринью работает над трансфером защитника «Челси» Зума

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде защитника «Челси» Курта Зума. О возможном трансфере в период летнего окна сообщает The Sun.

    По версии издания, португалец видит в 22-летнем футболисте замену Филу Джонсу и Крису Смоллингу, которые восстанавливаются от травм. Из-за нехватки исполнителей в центре защиты «красных дьяволов» играет хавбек Дейли Блинд. Зума не имеет постоянной игровой практики в команде Антонио Конте, но в связи с уходом Джона Терри по завершении сезона источник ставит вероятность сделки под сомнение.

    Моуринью сотрудничал с Зума с 2014 по 2015 год в период своего второго пришествия в «Челси».

    В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15-ти матчах всех турниров и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    02.05.2017 00:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 мая 2017, 10:37

      Не верю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 мая 2017, 04:09

      Как не обидно это говорить, но будущее Зума в Челси туманно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 2 мая 2017, 02:41

      Моур - хитрый лис)
      Успехов!

      0
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