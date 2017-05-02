Источник: Моуринью работает над трансфером защитника «Челси» Зума

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде защитника «Челси» Курта Зума. О возможном трансфере в период летнего окна сообщает The Sun.

По версии издания, португалец видит в 22-летнем футболисте замену Филу Джонсу и Крису Смоллингу, которые восстанавливаются от травм. Из-за нехватки исполнителей в центре защиты «красных дьяволов» играет хавбек Дейли Блинд. Зума не имеет постоянной игровой практики в команде Антонио Конте, но в связи с уходом Джона Терри по завершении сезона источник ставит вероятность сделки под сомнение.

Моуринью сотрудничал с Зума с 2014 по 2015 год в период своего второго пришествия в «Челси».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15-ти матчах всех турниров и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро.