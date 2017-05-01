Гранквист: «У «Краснодара» есть четыре игры, чтобы попасть в Лигу Европы»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от ничьи с «Анжи» (0:0) в матче 26-го тура РФПЛ и рассказал о перспективах команды на финише сезона.

«Ничья? Мы остались довольны таким результатом. Стоит отдать должное, соперники хорошо оборонялись. Мы атаковали достаточно шаблонно. Мы много действовали через центр, хотя лучше, я считаю, нужно было сыграть флангами. Когда мы играем дома, соперники уходят в глубокую оборону. Сегодня случилось то же самое. Как бы мы к этому не относились, «Анжи» сыграл хорошо.

Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться. У нас еще четыре игры, чтобы занять место, позволяющее сыграть в Лиге Европы. Как я уже сказал, все зависит от нас. От «Ростова» отрыв 3 очка, и, если мы все сделаем правильно, не потеряем свое место.

Считаю ли я, что по сравнению с Кононовым игра при Шалимове ухудшилась? Нет, у меня нет негативных слов в адрес тренера. Я считаю, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в обороне, чем это было при Кононове», – сказал швед.

Защитник перешел в российский клуб в августе 2013 года из «Дженоа». В нынешнем сезоне 32-летний Гранквист забил три мяча и отдал три голевые передачи в 39-ти матчах всех турниров. «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.