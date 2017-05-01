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  • Гранквист: «У «Краснодара» есть четыре игры, чтобы попасть в Лигу Европы»

Гранквист: «У «Краснодара» есть четыре игры, чтобы попасть в Лигу Европы»

1 мая 2017, 22:33
5

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от ничьи с «Анжи» (0:0) в матче 26-го тура РФПЛ и рассказал о перспективах команды на финише сезона.

«Ничья? Мы остались довольны таким результатом. Стоит отдать должное, соперники хорошо оборонялись. Мы атаковали достаточно шаблонно. Мы много действовали через центр, хотя лучше, я считаю, нужно было сыграть флангами. Когда мы играем дома, соперники уходят в глубокую оборону. Сегодня случилось то же самое. Как бы мы к этому не относились, «Анжи» сыграл хорошо.

Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться. У нас еще четыре игры, чтобы занять место, позволяющее сыграть в Лиге Европы. Как я уже сказал, все зависит от нас. От «Ростова» отрыв 3 очка, и, если мы все сделаем правильно, не потеряем свое место.

Считаю ли я, что по сравнению с Кононовым игра при Шалимове ухудшилась? Нет, у меня нет негативных слов в адрес тренера. Я считаю, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в обороне, чем это было при Кононове», – сказал швед.

Защитник перешел в российский клуб в августе 2013 года из «Дженоа». В нынешнем сезоне 32-летний Гранквист забил три мяча и отдал три голевые передачи в 39-ти матчах всех турниров. «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гранквист Андреас
Комментарии (5)
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семёнычев
1493667670
попробуйте выиграть у Оренбурга сначала и наколдовать на Арсенал..... если всё по-честному, то место ваше, - пожалуйста играйте в Европе.... главное, чтобы без подлянок))) хотя Галицкий вроде бы нормальный мужик, своё имя не марает разными непотребствами...
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qw3rty33
1493672499
блин одни мечты
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Nesterenko
1493675010
Краснодар уже столько очков растерял с играми против середняков, давно бы уже могли Зенит обогнать.
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Krasnodar 123
1493713680
Четыре игры есть, а вот ИГРЫ У КРАСНОДАРА НЕТ! Галицкий гони проч Шалимова пока на шестое место не уселись!
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a-rakhmatov
1493732430
Быки будут бороться с Ростовом за путевку в ЛЕ, шансы у обеих команд почти одинаковы....удачи ростовчанам))))
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