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    Гранквист: «У «Краснодара» есть четыре игры, чтобы попасть в Лигу Европы»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от ничьи с «Анжи» (0:0) в матче 26-го тура РФПЛ и рассказал о перспективах команды на финише сезона.

    «Ничья? Мы остались довольны таким результатом. Стоит отдать должное, соперники хорошо оборонялись. Мы атаковали достаточно шаблонно. Мы много действовали через центр, хотя лучше, я считаю, нужно было сыграть флангами. Когда мы играем дома, соперники уходят в глубокую оборону. Сегодня случилось то же самое. Как бы мы к этому не относились, «Анжи» сыграл хорошо.

    Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться. У нас еще четыре игры, чтобы занять место, позволяющее сыграть в Лиге Европы. Как я уже сказал, все зависит от нас. От «Ростова» отрыв 3 очка, и, если мы все сделаем правильно, не потеряем свое место.

    Считаю ли я, что по сравнению с Кононовым игра при Шалимове ухудшилась? Нет, у меня нет негативных слов в адрес тренера. Я считаю, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в обороне, чем это было при Кононове», – сказал швед.

    Защитник перешел в российский клуб в августе 2013 года из «Дженоа». В нынешнем сезоне 32-летний Гранквист забил три мяча и отдал три голевые передачи в 39-ти матчах всех турниров. «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 22:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 мая 2017, 16:40

      Быки будут бороться с Ростовом за путевку в ЛЕ, шансы у обеих команд почти одинаковы....удачи ростовчанам))))

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 мая 2017, 11:28

      Четыре игры есть, а вот ИГРЫ У КРАСНОДАРА НЕТ! Галицкий гони проч Шалимова пока на шестое место не уселись!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 мая 2017, 00:43

      Краснодар уже столько очков растерял с играми против середняков, давно бы уже могли Зенит обогнать.

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 2 мая 2017, 00:01

      блин одни мечты

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 мая 2017, 22:41

      попробуйте выиграть у Оренбурга сначала и наколдовать на Арсенал.....
      если всё по-честному, то место ваше, - пожалуйста играйте в Европе....
      главное, чтобы без подлянок))) хотя Галицкий вроде бы нормальный мужик, своё имя не марает разными непотребствами...

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