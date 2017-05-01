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    Президент «Оренбурга» Столыпин: «Пенальти в матче против «Крыльев Советов» – надуманный»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин остался недоволен работой судьи Сергея Карасева, обслуживавшего матч 26-го тура против «Крыльев Советов» (0:1).

    «Пока эмоции до конца не улеглись, ощущение двоякое. Играли неплохо, но результат не в нашу пользу. Вторую игру подряд нам не везет вот так. Сначала с «Зенитом» (0:1 в матче 25-го тура, петербургский клуб реализовал пенальти – прим. «Бомбардира»), а теперь с «Крыльями». Сегодня могли выиграть, но этот пенальти… Только что смотрел повтор, и к решению судьи большой вопрос. Это большое разочарование для нас. Пенальти надуманный, да еще и в таком матче – за шесть очков, как говорится.

    Ну так же не судят. Вроде бы Карасев – судья высокого уровня, но при этом такие «пенки» допускает. Это недопустимо. Разочаровался в нем. Своему уровню надо соответствовать. Звонят сейчас и говорят – надо протест подавать, но его же все равно не примут. Пенальти не отменят и очков не добавят. А ведь ребята выкладывались, старались», — сказал тренер.

    Самарский клуб забил с пенальти, который арбитр назначил за фол Андрея Малых на Сергее Корниленко. Ранее защитник «Оренбурга» Благо прокомментировал ситуацию с нарушением правил на белорусском нападающем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2017 22:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +160

      виктоша 2 мая 2017, 17:12

      Это не просто "пенки". Надо Оренбургу было 5:0 выигрывать, и никаких вопросов.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 мая 2017, 23:49

      Василий,это РПЛ!!!!Пора привыкать что бывает и так...((((

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 мая 2017, 23:48

      Исправьте счёт,у вас стоит 0-1....

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