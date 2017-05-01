Президент «Оренбурга» Столыпин: «Пенальти в матче против «Крыльев Советов» – надуманный»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин остался недоволен работой судьи Сергея Карасева, обслуживавшего матч 26-го тура против «Крыльев Советов» (0:1).

«Пока эмоции до конца не улеглись, ощущение двоякое. Играли неплохо, но результат не в нашу пользу. Вторую игру подряд нам не везет вот так. Сначала с «Зенитом» (0:1 в матче 25-го тура, петербургский клуб реализовал пенальти – прим. «Бомбардира»), а теперь с «Крыльями». Сегодня могли выиграть, но этот пенальти… Только что смотрел повтор, и к решению судьи большой вопрос. Это большое разочарование для нас. Пенальти надуманный, да еще и в таком матче – за шесть очков, как говорится.

Ну так же не судят. Вроде бы Карасев – судья высокого уровня, но при этом такие «пенки» допускает. Это недопустимо. Разочаровался в нем. Своему уровню надо соответствовать. Звонят сейчас и говорят – надо протест подавать, но его же все равно не примут. Пенальти не отменят и очков не добавят. А ведь ребята выкладывались, старались», — сказал тренер.

Самарский клуб забил с пенальти, который арбитр назначил за фол Андрея Малых на Сергее Корниленко. Ранее защитник «Оренбурга» Благо прокомментировал ситуацию с нарушением правил на белорусском нападающем.