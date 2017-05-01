Благо: «Корниленко можно взять в Голливуд, таких актеров там нет»

Дело не в Корниленко, а в судьях. У этих в подсознании заложено заранее, кому МОЖНО свистнуть, кому НЕЛЬЗЯ. Надо всех наших арбитров отправлять на переплавку - переучиваться, потом экзамены.
Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел итог встрече 26-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
«Мы опять не взяли три очка. Считаю, что два очка «Оренбург» сегодня потерял. Смотрел повтор момента с назначением пенальти… Я уважаю Корниленко, но его можно взять в Голливуд, таких актеров там нет. Вторая игра, такой пенальти… Смешно просто!
Наше дело – играть. Но такое судейство – просто смешно, потому что это наш труд, мы всю неделю работаем и тренируемся. Так нельзя. Я уважаю этого арбитра, он один из самых лучших, но сегодня он ошибся. Я говорил нашему вратарю, как ударит соперник с пенальти, но он меня не послушал», – сказал футболист.
Оренбургский и самарский клубы находятся на 13-м и 12-м месте в турнирной таблице соответственно.