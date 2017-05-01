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  • Благо: «Корниленко можно взять в Голливуд, таких актеров там нет»

Благо: «Корниленко можно взять в Голливуд, таких актеров там нет»

1 мая 2017, 20:24
6

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел итог встрече 26-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Мы опять не взяли три очка. Считаю, что два очка «Оренбург» сегодня потерял. Смотрел повтор момента с назначением пенальти… Я уважаю Корниленко, но его можно взять в Голливуд, таких актеров там нет. Вторая игра, такой пенальти… Смешно просто!

Наше дело – играть. Но такое судейство – просто смешно, потому что это наш труд, мы всю неделю работаем и тренируемся. Так нельзя. Я уважаю этого арбитра, он один из самых лучших, но сегодня он ошибся. Я говорил нашему вратарю, как ударит соперник с пенальти, но он меня не послушал», – сказал футболист.

Оренбургский и самарский клубы находятся на 13-м и 12-м месте в турнирной таблице соответственно.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Оренбург Благо Корниленко Сергей
Комментарии (6)
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ilichkadr
1493661701
Станешь в ворота, тогда и будешь рассуждать как ударит соперник с пенальти..........
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семёнычев
1493668137
есть актёры и похлеще Корниленко.... иногда сидишь и думаешь, ведь эти актёры знают, что зрителям покажут повтор и вся футбольная тусовка будет знать, что ты из балета... неужели им не стыдно??? вот незабвенный "игрочишко" даже в интервью говорил, что у него личный счёт с арбитрами- скольких он обманул и сколько ему не поверили..... ну не все же без чести и совести??? или больше нет таких, как Черенков, Тихонов, Семак???
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виктоша
1493697515
Дело не в Корниленко, а в судьях. У этих в подсознании заложено заранее, кому МОЖНО свистнуть, кому НЕЛЬЗЯ. Надо всех наших арбитров отправлять на переплавку - переучиваться, потом экзамены.
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