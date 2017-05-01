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    Благо: «Корниленко можно взять в Голливуд, таких актеров там нет»

    Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел итог встрече 26-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

    «Мы опять не взяли три очка. Считаю, что два очка «Оренбург» сегодня потерял. Смотрел повтор момента с назначением пенальти… Я уважаю Корниленко, но его можно взять в Голливуд, таких актеров там нет. Вторая игра, такой пенальти… Смешно просто!

    Наше дело – играть. Но такое судейство – просто смешно, потому что это наш труд, мы всю неделю работаем и тренируемся. Так нельзя. Я уважаю этого арбитра, он один из самых лучших, но сегодня он ошибся. Я говорил нашему вратарю, как ударит соперник с пенальти, но он меня не послушал», – сказал футболист.

    Оренбургский и самарский клубы находятся на 13-м и 12-м месте в турнирной таблице соответственно.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    01.05.2017 20:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      виктоша 2 мая 2017, 06:58

      Дело не в Корниленко, а в судьях. У этих в подсознании заложено заранее, кому МОЖНО свистнуть, кому НЕЛЬЗЯ. Надо всех наших арбитров отправлять на переплавку - переучиваться, потом экзамены.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 мая 2017, 22:48

      есть актёры и похлеще Корниленко....
      иногда сидишь и думаешь, ведь эти актёры знают, что зрителям покажут повтор и вся футбольная тусовка будет знать, что ты из балета... неужели им не стыдно??? вот незабвенный "игрочишко" даже в интервью говорил, что у него личный счёт с арбитрами- скольких он обманул и сколько ему не поверили..... ну не все же без чести и совести???
      или больше нет таких, как Черенков, Тихонов, Семак???

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > семёнычев 1 мая 2017, 23:54

      Это печально,ведь даже в некоторых футбольных школах тренеры учат как надо правильно симулировать....фу!

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > семёнычев 2 мая 2017, 17:38

      повторы надо показывать судьям после матча и дать им право вносить в протокол карточки за симуляцию ! а если симуляция повлияла на результат матча то в протокол красная игроку ! уверяю всех через год - два мы будет смотреть обалденный футбол !

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > vladimir63 2 мая 2017, 18:19

      может так статься, что и во время матча будут просмотры.... конечно, если это случится, то только тогда, когда Мутке разрешат сие действие господа из УЕФА, а точнее порекомендуют....
      во всяком случае где-то в Европе пытаются это ввести , а оно приживётся, как полезное ..... в хоккее же ввели и всё нормально, матчи по четыре часа идти не стали.....
      проще можно... сидят судьи( один, два или три, не важно) и смотрят повторы... в спорных ситуациях могут подсказывать главному арбитру прямо в наушник... дёшево, быстро и сердито...

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      Рейтинг: +17800

      ilichkadr 1 мая 2017, 21:01

      Станешь в ворота, тогда и будешь рассуждать как ударит соперник с пенальти..........

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