Шалимов: «Для нас ничья в матче с «Анжи» – плохая»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:0).

«Мы мало моментов создали, причина в том, что мяч ходил медленно у игроков, нужно быстрее. Не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья. Да, последнего паса тоже не хватило, как и завершения атак. Сегодня мы создали намного меньше, чем за последние игры.

Когда Смолов играет правильно, его закрыть практически невозможно. Нужно отдавать ему пас при малейшем открывании – сегодня такого не было. Усилили ли игру вышедшие на замену? Должны были усилить... Вообще на замену выходить не так просто. Дело в психологии дело? Не думал об этом», – сказал специалист в интервью «Матч ТВ».

По итогам встречи краснодарский клуб сохранил четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.