Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов: «Для нас ничья в матче с «Анжи» – плохая»

1 мая 2017, 20:38
10

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:0).

«Мы мало моментов создали, причина в том, что мяч ходил медленно у игроков, нужно быстрее. Не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья. Да, последнего паса тоже не хватило, как и завершения атак. Сегодня мы создали намного меньше, чем за последние игры.

Когда Смолов играет правильно, его закрыть практически невозможно. Нужно отдавать ему пас при малейшем открывании – сегодня такого не было. Усилили ли игру вышедшие на замену? Должны были усилить... Вообще на замену выходить не так просто. Дело в психологии дело? Не думал об этом», – сказал специалист в интервью «Матч ТВ».

По итогам встречи краснодарский клуб сохранил четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Анжи Шалимов Игорь
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Urry
1493662431
Для всех такая ничья - плохая
Ответить
Krasnodar 123
1493664003
Слушай дружок, собирай манатки и топай из Краснодара своей дорогой! Из тебя даже физрук не получается!
Ответить
Liverpool#krasnodar
1493664664
Тык мык тык мык что это за футбол, и весь матч одно и тоже. Мельчат типо спартаковский футбол, Шалимов не тянет конечно
Ответить
Проекция LADA Priora Coup
1493664667
Яковлев полматча напрягал Синицина! Вот и весь матч... Конечно так 0-0 никого не устроит
Ответить
Абырвалг.
1493664995
Очинь дажы харошая ничья,симпатишная.
Ответить
sochi-2013
1493665278
Превратили Краснодар в обычную провинциальную команду + Смолов.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1493673184
Ближе к концу сезона в РФПЛ половина тренеров выстроилась с вещами на выход. Шалимов в первых рядах. Григорян может до осени пробарахтаться.
Ответить
Главные новости
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
18
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
7
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
6
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
3
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
4
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
10
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+