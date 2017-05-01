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    Шалимов: «Для нас ничья в матче с «Анжи» – плохая»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итог матчу 26-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:0).

    «Мы мало моментов создали, причина в том, что мяч ходил медленно у игроков, нужно быстрее. Не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья. Да, последнего паса тоже не хватило, как и завершения атак. Сегодня мы создали намного меньше, чем за последние игры.

    Когда Смолов играет правильно, его закрыть практически невозможно. Нужно отдавать ему пас при малейшем открывании – сегодня такого не было. Усилили ли игру вышедшие на замену? Должны были усилить... Вообще на замену выходить не так просто. Дело в психологии дело? Не думал об этом», – сказал специалист в интервью «Матч ТВ».

    По итогам встречи краснодарский клуб сохранил четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 20:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 мая 2017, 00:13

      Ближе к концу сезона в РФПЛ половина тренеров выстроилась с вещами на выход. Шалимов в первых рядах. Григорян может до осени пробарахтаться.

      0
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 1 мая 2017, 22:01

      Превратили Краснодар в обычную провинциальную команду + Смолов.

      1
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 1 мая 2017, 21:56

      Очинь дажы харошая ничья,симпатишная.

      6
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 1 мая 2017, 21:51

      Яковлев полматча напрягал Синицина! Вот и весь матч... Конечно так 0-0 никого не устроит

      0
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 1 мая 2017, 21:51

      Тык мык тык мык что это за футбол, и весь матч одно и тоже. Мельчат типо спартаковский футбол, Шалимов не тянет конечно

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 1 мая 2017, 21:40

      Слушай дружок, собирай манатки и топай из Краснодара своей дорогой! Из тебя даже физрук не получается!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Krasnodar 123 1 мая 2017, 22:31

      Так я об этом талдычу всем уже полгода! И хоть бы кто послушал, блин! Даже зло берет! Нечего Краснодару делать с такой игрой в ЛЕ. По-честному было бы им туда Ростов уже пропустить! По-соседски и по пацански... А самим выпереть бывшего спартаковца и найти нового тренера, чтобы с ним начать строительство новой игры и новой команды!

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      Рейтинг: +722

      Urry 1 мая 2017, 21:13

      Для всех такая ничья - плохая

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > ROSTOV SUPER 1 мая 2017, 21:49

      если ЦСКА упрётся за ЛЧ, что при Гончаренко вполне реально( Слуцкий предпочёл бы ЛЕ) и заставит Зеню собирать очки, то эта ничья хороша только для Ростова))
      но что-то в семь побед подряд не верится.....
      Ростову не хватит равенства очков с Краснодаром, поэтому следующий тур многое решит....Оренбург не любит проигрывать на своём поле и Краснодару будет тяжело, но и Арсенал не меньше мотивирован, чем Оренбург, а значит и Ростов не на прогулку поедет.....
      Краснодар "вернул интригу", как ты и рассчитывал))))

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > gosproektikabinet 1 мая 2017, 23:04

      дятел ты остроклювый))))))
      ни хрена не понимаешь....

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