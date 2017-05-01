Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за Шмейхеля

    Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель с большой долей вероятности может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы являются фаворитами в борьбе за 30-летнего стража ворот и готовы приобрести его в случае ухода Давида Де Хеа в «Реал».

    Примечательно, что недавно датчанин сменил агента. Теперь дела футболиста ведет Лука Баскерини, находящийся в очень хороших отношениях с «красными дьяволами».

    Ранее также сообщалось об интересе к вратарю «лис» со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала».

    Действующий контракт Шмейхеля рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем

    сезоне он провел 37 матчей (13 – на ноль), пропустив 47 голов. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 8 миллионов евро.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11