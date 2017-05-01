«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за Шмейхеля

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель с большой долей вероятности может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы являются фаворитами в борьбе за 30-летнего стража ворот и готовы приобрести его в случае ухода Давида Де Хеа в «Реал».

Примечательно, что недавно датчанин сменил агента. Теперь дела футболиста ведет Лука Баскерини, находящийся в очень хороших отношениях с «красными дьяволами».

Ранее также сообщалось об интересе к вратарю «лис» со стороны «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Действующий контракт Шмейхеля рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем

сезоне он провел 37 матчей (13 – на ноль), пропустив 47 голов. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 8 миллионов евро.