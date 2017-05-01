Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джанаев поздравил Медведева с рекордом и назвал его красавцем

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев заявил, что уже поздравил своего одноклубника и коллегу по амплуа Никиту Медведева с рекордом по продолжительности сухой серии. 22-летний страж ворот желто-синих превзошел достижение экс-футболиста «Локомотива» Руслана Нигматуллина, который не пропускал в течение 939 минут. Медведеву удается сохранять свои ворота в неприкосновенности уже на протяжении 952 минут.

    «Я знаю возможности Никиты, и для меня не стало сюрпризом, что такой молодой голкипер побил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Он заслужил это своей работой и отношением к делу. Все справедливо. Долго рекорд Руслана Нигматуллина оставался непобитым, но Никите удалось установить новый стандарт. Я искренне радуюсь за его успех и уже поздравил по телефону. Сказал, что он красавец и должен продолжать в том же духе. Никита ответил, что это успех всей команды.

    Я согласен с Медведевым. Каждый рекорд – это успех всех игроков и тренеров. Весь «Ростов» приложил руку к успеху Никиты. Все ребята работали как единый коллектив. Этот успех можно разделить на всех. Без крепкой позиционной игры сложно поставить такой рекорд. Никита это понимает. Мы с ним постоянно общаемся, дискутируем и обсуждаем игровые моменты. У нас все вратари между собой прекрасно ладят. Говорим не только о футболе, но и о жизненных моментах. Микроклимат в команде очень приятный, поговорить можем на любые темы.

    Больше всего в игре Медведева мне нравится его надежность. Он выступает без явных провалов, а это не так просто. Самое главное, Никита играет стабильно. Для голкипера это ключевой момент. Что касается будущего Медведева в сборной России, то это уже решать главному тренеру. Никита – один из кандидатов в национальную команду. За последние два года конкуренция среди голкиперов очень выросла в России. Много кто хорошо играет», – сказал Джанаев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Медведев провел 13 матчей, пропустив всего три мяча.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 мая 2017, 18:22

      Молодец, Сослан....это по-братски)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 1 мая 2017, 17:31

      В Ростове два красавца в калитке,один пока в лазарете.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 1 мая 2017, 17:18

      В Ростове ЖИ, ВСЕ МУЖИКИ, так что не удивительно, не то что кабылки из БОМЖЕВИКА!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11