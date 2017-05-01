Джанаев поздравил Медведева с рекордом и назвал его красавцем

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев заявил, что уже поздравил своего одноклубника и коллегу по амплуа Никиту Медведева с рекордом по продолжительности сухой серии. 22-летний страж ворот желто-синих превзошел достижение экс-футболиста «Локомотива» Руслана Нигматуллина, который не пропускал в течение 939 минут. Медведеву удается сохранять свои ворота в неприкосновенности уже на протяжении 952 минут.

«Я знаю возможности Никиты, и для меня не стало сюрпризом, что такой молодой голкипер побил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии. Он заслужил это своей работой и отношением к делу. Все справедливо. Долго рекорд Руслана Нигматуллина оставался непобитым, но Никите удалось установить новый стандарт. Я искренне радуюсь за его успех и уже поздравил по телефону. Сказал, что он красавец и должен продолжать в том же духе. Никита ответил, что это успех всей команды.

Я согласен с Медведевым. Каждый рекорд – это успех всех игроков и тренеров. Весь «Ростов» приложил руку к успеху Никиты. Все ребята работали как единый коллектив. Этот успех можно разделить на всех. Без крепкой позиционной игры сложно поставить такой рекорд. Никита это понимает. Мы с ним постоянно общаемся, дискутируем и обсуждаем игровые моменты. У нас все вратари между собой прекрасно ладят. Говорим не только о футболе, но и о жизненных моментах. Микроклимат в команде очень приятный, поговорить можем на любые темы.

Больше всего в игре Медведева мне нравится его надежность. Он выступает без явных провалов, а это не так просто. Самое главное, Никита играет стабильно. Для голкипера это ключевой момент. Что касается будущего Медведева в сборной России, то это уже решать главному тренеру. Никита – один из кандидатов в национальную команду. За последние два года конкуренция среди голкиперов очень выросла в России. Много кто хорошо играет», – сказал Джанаев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Медведев провел 13 матчей, пропустив всего три мяча.