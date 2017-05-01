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    Мутко: «Безбородов доказал, что российские судьи могут обслуживать матчи высочайшего уровня»

    Президент РФС Виталий Мутко высоко оценил работу арбитра Владислава Безбородова на центральном матче 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2). По его словам, петербургский судья доказал, что российские рефери могут обслуживать встречи самого высокого уровня.

    «Безбородов – арбитр высокого класса, входит в элиту судейства. Он еще раз доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня. Подготовка арбитров – большая работа, которой нужно заниматься.

    Посмотрел матч ЦСКА и «Спартака». Получилось настоящее дерби. Играли две равные команды. Армейцы в начале матча доминировали, но потом «Спартак» перехватил инициативу. В целом матчи получился – команды показали футбол высокого уровня», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    01.05.2017 12:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2017, 13:17

      Ну это иголка в стоге сена.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 мая 2017, 13:11

      Мутко навалял ему звездюлей, вот он и исправился.....надолго ли?!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 1 мая 2017, 13:04

      ты Мутко весь российский футбол разволил ты самый худший президент за всё время

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 12:52

      1 матч из 10 нормальный, а про остальные забыли сразу?

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 мая 2017, 12:51

      Это исключение из правила.

      1
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