Мутко: «Безбородов доказал, что российские судьи могут обслуживать матчи высочайшего уровня»

Президент РФС Виталий Мутко высоко оценил работу арбитра Владислава Безбородова на центральном матче 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:2). По его словам, петербургский судья доказал, что российские рефери могут обслуживать встречи самого высокого уровня.

«Безбородов – арбитр высокого класса, входит в элиту судейства. Он еще раз доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня. Подготовка арбитров – большая работа, которой нужно заниматься.

Посмотрел матч ЦСКА и «Спартака». Получилось настоящее дерби. Играли две равные команды. Армейцы в начале матча доминировали, но потом «Спартак» перехватил инициативу. В целом матчи получился – команды показали футбол высокого уровня», – сказал Мутко.