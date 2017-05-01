РФПЛ. «Крылья Советов» разошлись миром с «Оренбургом»

В поединке 26-го тура РФПЛ «Крылья Советов» на своем поле поделили очки с «Оренбургом».

В первой половине встречи команды обошлись без забитых мячей, а на 68-й минуте гости вышли вперед усилиями Благо. Самарцам удалось уйти от поражения за пять минут до конца основного времени поединка благодаря Дмитрию Ятченко, реализовавшему пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Благо, 68; 1:1 – Ятченко, 85 (с пенальти).

Крылья Советов: Лория, Башкиров (Глеб, 72), Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Мияилович, Зинков, Зуев, Бруно (Ткачев, 65), Зотов.

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Попович, 82), Парняков, Малых, Андреев, Георгиев (Бреев, 46), Лобжанидзе (Саная, 71), Григорьев, Драгун.

Предупреждения: нет – Малых, 84.

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