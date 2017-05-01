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    РФПЛ. «Крылья Советов» разошлись миром с «Оренбургом»

    В поединке 26-го тура РФПЛ «Крылья Советов» на своем поле поделили очки с «Оренбургом».

    В первой половине встречи команды обошлись без забитых мячей, а на 68-й минуте гости вышли вперед усилиями Благо. Самарцам удалось уйти от поражения за пять минут до конца основного времени поединка благодаря Дмитрию Ятченко, реализовавшему пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Благо, 68; 1:1 – Ятченко, 85 (с пенальти).

    Крылья Советов: Лория, Башкиров (Глеб, 72), Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Мияилович, Зинков, Зуев, Бруно (Ткачев, 65), Зотов.

    Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Попович, 82), Парняков, Малых, Андреев, Георгиев (Бреев, 46), Лобжанидзе (Саная, 71), Григорьев, Драгун.

    Предупреждения: нет – Малых, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 17:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 1 мая 2017, 17:50

      Жаль, если Крылья вылетят! Хотя наверное Спартаковские болельщики со мной не согласятся, ведь самое неприятное воспоминание, в этом чемпионате, все таки связанно у них с Самарой. Но это не отменяет того, что в Самаре любят футбол, когда погода хорошая детишек много, по тв картинке любо-дорого смотрится, в отличии от Оренбурга, где стадион на 6 тысяч не могут заполнить, вроде не избалованные Премьер-лигой болельщики. Желаю Крыльям остаться в элите!

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 1 мая 2017, 17:36

      Если обоим выгодно, то почему и нет.

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