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    Денис Суарес планирует остаться в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес не рассчитывает менять клубную прописку в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo. Стоит отметить, что футболист лишь прошлым летом пополнил состав каталонского клуба.

    При этом его нельзя назвать игроком стартового состава, малое количество игрового времени не может его радовать. Известно, что в услугах Суареса заинтересована «Рома», которая может попытаться заполучить игрока ближайшим летом.

    В текущем сезоне 23-летний испанец принял участие в 25 матчах Примеры, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 10:07
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