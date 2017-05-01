Бушманов не стал оправдывать ошибку Васина

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал неудачную игру защитника ЦСКА Виктора Васина в дерби, которая привела к голу Дениса Глушакова. Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

– Что бы вы сказали своему игроку, если б он допустил такой же ляп, как Васин?

– Ничего. Все и так понятно. В той ситуации нужно бы попроще сыграть, а он вдруг начал что-то придумывать…

– Сгубила самоуверенность?

– Неверно оценил обстановку, хотел сохранить мяч и начать атаку. Ну а спартаковцы – молодцы. Доиграли момент до конца и выжали из него максимум. Надеюсь, для Васина это станет уроком.