Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бушманов не стал оправдывать ошибку Васина

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал неудачную игру защитника ЦСКА Виктора Васина в дерби, которая привела к голу Дениса Глушакова. Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

    – Что бы вы сказали своему игроку, если б он допустил такой же ляп, как Васин?

    – Ничего. Все и так понятно. В той ситуации нужно бы попроще сыграть, а он вдруг начал что-то придумывать…

    – Сгубила самоуверенность?

    – Неверно оценил обстановку, хотел сохранить мяч и начать атаку. Ну а спартаковцы – молодцы. Доиграли момент до конца и выжали из него максимум. Надеюсь, для Васина это станет уроком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 2 мая 2017, 20:46

      Васин отдал чемпионство Спартаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 1 мая 2017, 12:58

      Кони, вы странные люди... (хотя и кони))). У вас есть Васин, а есть Вася. Напомнить как он начинал? И брат его такой же. Чего гнобить-то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Гридень 1 мая 2017, 12:57

      Ну да, спартаковцы - молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 мая 2017, 12:00

      Спартак по самоотдаче в этом чемпионате лучше других, Ростов тоже хорош.. но от судеек им досталось , с тем же спамом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 1 мая 2017, 11:59

      Васин слил игру, - это очевидно. Даже дети таких ошибок не допускают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 1 мая 2017, 10:41

      За "бугром" за такие ляпы игрока выводят из состава..., и как правило в достойном клубе его больше ни кто не видит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 мая 2017, 10:16

      Все и всё сами видели! Так что комментарии излишни!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 1 мая 2017, 10:14

      Васин НЕ игрок ПЛ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 мая 2017, 09:28

      Все правильно сделал,что теперь долбить и козла отпущения делать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 09:18

      Васин отыграл хороший матч, ошибки бывают у всех, с победой КБ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro > NEON-SM 1 мая 2017, 10:42

      да вообще отличный... косяк на косяке.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11