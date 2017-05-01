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Бушманов не стал оправдывать ошибку Васина

1 мая 2017, 06:46
24

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал неудачную игру защитника ЦСКА Виктора Васина в дерби, которая привела к голу Дениса Глушакова. Матч 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 1:2.

– Что бы вы сказали своему игроку, если б он допустил такой же ляп, как Васин?

– Ничего. Все и так понятно. В той ситуации нужно бы попроще сыграть, а он вдруг начал что-то придумывать…

– Сгубила самоуверенность?

– Неверно оценил обстановку, хотел сохранить мяч и начать атаку. Ну а спартаковцы – молодцы. Доиграли момент до конца и выжали из него максимум. Надеюсь, для Васина это станет уроком.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Бушманов Евгений
Комментарии (24)
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_HiTi_MaN_
1493614242
Он видать у Бревнозуцких научился косячить!!!
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Д Альбертини
1493614738
Щас заклюют это бедного Васина.
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ded-53
1493614874
Жалко парня
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Диктор
1493615959
Пресса заклюет-так же как и нашего Кутепова-сволочи просто эти мастера пера
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DUMOH
1493616958
Да никто его не станет оправдывать...
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subbotaspartak
1493619059
Эх Васин, Васин...
Ответить
Lev Aleks
1493620109
Все правильно сделал,что теперь долбить и козла отпущения делать?
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BarStep
1493624469
За "бугром" за такие ляпы игрока выводят из состава..., и как правило в достойном клубе его больше ни кто не видит...
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Kollljan
1493629146
Васин слил игру, - это очевидно. Даже дети таких ошибок не допускают.
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BAIv
1493629242
Спартак по самоотдаче в этом чемпионате лучше других, Ростов тоже хорош.. но от судеек им досталось , с тем же спамом
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